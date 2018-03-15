Kalkınma Bakanı Elvan iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İşsizlik oranının Aralık 2017'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,3 puan azalarak yüzde 10,4 olduğunu belirten Elvan, geçen yılın ikinci yarısından bu yana, önceki yılın aynı dönemlerine göre 1 milyonun üzerinde net istihdam artışı kaydedildiğini açıkladı.

Elvan, Aralık ayı itibariyle bir yıl içinde oluşturulan net ilave istihdamın 1 milyon 619 bine ulaştığına işaret ederek, geçen yılın son üç dönemindeki verilerin, son 3 yılın en yüksek istihdam artışını gösterdiğini vurguladı.

"Ekonomimiz güçlü şekilde yoluna devam ediyor"

Bakan Elvan, istihdam teşviklerinin neticesinde önemli aşamalar kaydedildiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"2017 yılı başında uygulamaya konulan istihdam teşvikleri neticesinde gerçekleşen bu veriler, ekonomimizin güçlü şekilde yoluna devam ettiğini ve istihdam oluşturma kapasitesini giderek arttırdığını göstermektedir. 2018 yılı için açıkladığımız yeni istihdam teşviklerinin önümüzdeki dönemde de işsizlik üzerinde etkisini güçlü bir şekilde göstermesini bekliyoruz."

Genç işsizlikte rekor düşüş

Ekonominin potansiyeli açısından önemli bir gösterge olan iş gücüne katılım oranlarındaki güçlü artış eğiliminin sürdüğüne dikkat çeken Lütfi Elvan, Aralık'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre iş gücüne katılım oranının 0,8 puan (1 milyon 39 bin kişi) artarak yüzde 52,4'e yükseldiğinin altını çizdi.

Elvan, özellikle kadınların iş gücüne katılım oranındaki (1,3 puan) artışın hızlı şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "Son dönemlerde gözlenen yüksek iş gücüne katılım oranları ve daha yüksek oranda ilave istihdamın sağlanması ekonomideki canlılığın, istihdam oluşturma kapasitesinin ve beklentilerin olumlu yönde devam ettiğini göstermektedir. Genç işsizlikte son üç dönemde artan oranlarda gerileme kaydedilmiştir. Genç işsizlik, aralık döneminde yüzde 24'ten yüzde 19,2'ye (4,8 puan) gerilemiş, son 7 yıl için rekor bir düşüşe imza atılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Sanayide istihdam 249 bin"

İstihdamın sadece nicelik olarak değil, kapsayıcılık yönünün de iyileştiğini belirten Elvan, şunları aktardı:

"Ekonomimizin artan oranda iş gücüne katılmakta olan genç nüfusumuzu istihdam etme kapasitesi de arttı. 2017 yılının ikinci yarısından itibaren sanayi istihdamında pozitif katkının görülmesi büyümenin kompozisyonuna dair de olumlu işaretler veriyor. Sanayi sektöründe istihdam bir önceki yılın aynı dönemine göre 249 bin kişi artarken, hizmetler sektöründeki artış eğilimi de sürmektedir. Hizmetler sektörü istihdamında (inşaat dahil) 1 milyon 116 bin kişilik artış kaydedilmiştir. Tarım istihdamı da bu dönemde toplam istihdama pozitif katkı sağlamıştır. 2017 yılında gerçekleşen veriler ekonomimizin beklentilerin üzerinde bir performans sergilediğini göstermektedir. Ekonomimiz emin adımlarla yoluna devam etmekte, güçlü büyüme, güçlü istihdamı da beraberinde getirmektedir."

Kaynak: AA