Kalkınma Bakanı Elvan: Ekonomimiz aynı ordumuz gibi güçlüdür ve sağlamdır

Kalkınma Bakan Lütfi Elvan, Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu (HAK-İŞ) üyesi Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikasının (HİZMET-İŞ) 40. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir otelde düzenlenen "Kaliteli Kamu Hizmetleri ve Sendikal Haklar Aracılığı ile Sürdürülebilir Kalkınma Paneli"ne katıldı.

"Ekonomimiz, ordumuz gibi güçlüdür"

Bakan Elvan, bir taraftan bu operasyonları yaparken bir taraftan da ekonomiyi büyütmeye, güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Operasyon, ekonomimizi etkiler mi soruları soruluyor. Şundan emin olunuz, biz 2018 yılı Programımızı hazırlarken alınması gereken tüm önlemleri aldık ve o doğrultuda çalışmalarımıza başladık. Dolayısıyla Zeytin Dalı Harekatı hiçbir şekilde ekonomimiz üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacaktır. Gerekli tedbirlerimiz alınmıştır. Bu konuda hiç kimsenin tereddüt içinde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ekonomimiz aynı ordumuz gibi güçlüdür ve sağlamdır. Bizler gençlerimize, kadınlarımıza, insanımıza yeni iş ve aş kapıları açmaya, emekçinin yanında olmaya ve ekonomik potansiyelimizi daha da artırmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceği parlak. Sizlerle birlikte geleceği inşa etmeyi sürdüreceğiz."

"İş gücü piyasasının daha etkin hale getirilmesini hedefliyoruz"

Elvan, kadınların istihdama katılımının artırılmasına özel önem verdiklerini vurgulayarak, "Bir taraftan çocuklarını yetiştirebilecekleri, diğer taraftan da ülke ekonomisine üreterek katkı sağlayabilecekleri bir ortam ve teşvik sistemi oluşturuyoruz." diye konuştu.

Gençlerin iş gücüne katılımı ve istihdam olanaklarını artırma amaçlı politikaları da sürdürdüklerine işaret eden Elvan, güçlü büyüme oranları ve uyguladıkları politikalar sonucu kadınların iş gücüne katılımının arttığını, genç işsizliğindeki düşüş eğiliminin de güçlendiğini bildirdi.

Bakan Elvan, 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) iş gücü piyasasının daha etkin hale getirilmesini hedeflediklerini anımsatarak, iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere çalışma şartlarının daha da iyileştiği, sosyal güvenliğin ve daha kaliteli işlerin herkes için sağlandığı bir iş gücü piyasası için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"Sendikalaşma, kayıt dışılığı azalmak anlamına geliyor"

Kalkınma Bakanı Elvan, sendikaların, işçiler başta olmak üzere çalışanlara toplu sözleşme yoluyla ekonomik fayda ve iş güvencesi sağladığına işaret ederek, iktidara geldikleri günden itibaren hükümet olarak sendikalaşma hakkını ve sendikaları önemsediklerini söyledi.

Sendikal hakları ve sendikaların önerilerini dikkate alarak politikalarını hayata geçirdiklerini vurgulayan Elvan, sendikalaşmanın aynı zamanda, kayıt dışılığın azalması anlamına geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA