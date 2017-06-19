Kalkan balığı sezonu bereketli açıldı

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, yaptığı açıklamada, 15 Haziran itibarıyla kalkan balığı av sezonunun başladığını söyledi.

Sinop'un kalkan balığı avcılığı bakımından Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu anlatan Bayrak, özellikle son yıllarda kalkan balığı avında artış yaşandığını vurguladı.

Bayrak, bu artışta bölgedeki koruma alanı uygulamasının çok büyük etken olduğunu belirterek, "Balıkçı arkadaşlarımızın avladıkları yeni sezon kalkan balıkları yavaş yavaş tezgahlardaki yerini almakta. İlk gelen veriler sezonun bereketli geçeceği yönünde." dedi.

Kilosu 60 liradan satışa sunuldu

Balıkçı Mert Kanal, sezonun ilk kalkan balıklarının kilosu 60 liradan satışa sunulduğunu kaydetti.

Ramazan ayının da etkisiyle fiyatların biraz düştüğünü söyleyen Kanal, "İnşallah sezon iyi geçecek gibi görünüyor. Şu an tezgahlarda 70 kiloya yakın kalkan var. Ramazan ayı olması dolayısıyla da fiyatlar biraz düşük. Bayramla birlikte fiyatlar tekrar yükselecektir." dedi.