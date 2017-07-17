Kahramanmaraş'ta kiraz hasadı başladı

Türkiye'de kiraz hasadının en son yapıldığı bölgeler arasında olan Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Çığşar Mahallesi'nde kirazlar toplanmaya başladı.

Torosların bin 650 rakımlı Çığşar Mahallesi'nde bulunan kiraz bahçeleri, ilçe ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Kiraz üreticisi Mehmet Ali Erkek, bölgede üretilen kirazın kalite ve kalibre bakımından birinci sınıf olduğunu söyledi.

Kiraz üretimindeki yaklaşık 45 yıllık tecrübeleri sonucu ihracat da yaptıklarını ifade eden Erkek, "Türkiye genelinde don olayından dolayı kirazda rekolte düşük ancak bizim bölgemizde rekolte sıkıntısı olmadığından bu sene istediğimiz rakamlara satıyoruz." dedi.

Erkek, bahçesinde yıllık ortalama 25-30 ton kiraz ürettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretilen kirazlar kaliteli olduğu zaman direkt yurt dışına ihraç ediyoruz. İç piyasaya göre 3 veya 4 kat daha pahalıya pazarlama şansını yakalıyoruz. Daha önceki yıllarda Arap ülkelerine ihraç ettiğimiz kirazlarımızı, bu sene Rusya başta olmak üzere Almanya, Hollanda, Polonya ve İngiltere gibi ülkelere ihraç ediyoruz."

Mahallelerinde kiraz yetiştiriciliğinin istihdama da katkı sağladığını vurgulayan Erkek, hasat döneminde Andırın ve çevre ilçelerden yaklaşık bin 500 kişinin kiraz toplamak için mahallelerine geldiğini sözlerine ekledi.