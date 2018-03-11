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Buradasınız : » » Kahramanmaraş'ta jeotermal saha ihaleleri

Kahramanmaraş'ta jeotermal saha ihaleleri

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, kentteki 3 jeotermal kaynak arama sahasını ihaleye çıkardı.

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Kahramanmaraşta jeotermal saha ihaleleri

Kahramanmaraş'taki üç jeotermal kaynak arama sahasının ihalesinin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde 4 bin 907 hektarlık, Onikişubat ilçesinde ise 2 bin 310 ve 829 hektarlık iki jeotermal kaynak arama sahası açık artırmayla ihale edilecek.

Geçici teminat bedelleri 4 bin 200 lira ile 25 bin 300 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 30 Nisan Pazartesi günü 10.30’da Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda yapılacak.

İstekliler, ihale şartnamesini Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü'nde görebilecek, 500 lira karşılığında alabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: resmi gazete, Kahramanmaraş, jeotermal, ilan, ihale
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