Kadınların iş hayatına atılmasına öncülük ediyor

El Veren İnsan Derneği (ELVİNDER) Başkanı Yeşim Gürsoy, Samsun'da yaptığı çalışmalarla 100'den fazla kadının iş sahibi olmasını sağladı.

Gürsoy, kurucusu ve başkanı olduğu ELVİNDER'in Türk Anneler Birliği ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaptığını, bu kapsamda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Ailesi ve işinden kalan zamanını topluma faydalı olabilmek için ayırdığını belirten Gürsoy, "Benim geleceğim, arkamdan gelen gençliğin, ülkenin geleceğine bağlı. Onun için birilerinin çalışması gerekiyor. Biz de bu yola baş koyduk. Mutlulukla birinin bana sarılması ya da 'Ben de şunu yaptım, bunu yaptım' demesi, kadınların bunu başarması bana takılmış büyük madalya gibi geliyor." ifadesini kullandı.

Gürsoy, dernek çalışmalarına başlarken kadınların istihdam edilmesini, iş gücü potansiyellerinin artırılmasını, istihdam yaratarak ülke ekonomisine katkı sağlamasını amaçladıklarını aktardı. Gürsoy, sahaya indiğinde kadınların sorunlarının çözülmeden istihdam edilmelerinin mümkün olmadığını gördüğünü dile getirdi.

Kadınları önce potansiyellerine göre sınıflandırdıklarını belirten Gürsoy, şunları dile getirdi:

"İstihdam yaratabilecek kadınlar ayrı eğitilmeli. Aynı zamanda iş gücü olmayan kadınlar eğitilerek koluna altın bilezik takılarak çalışabilir hale getirilmeli. Diğer taraftan kadının şiddet gibi sorunlarının çözülmesi gerekiyordu. Çözdüğüm her sorundan sonra bir aşı olmuş gibi hissediyorum. Bir problemi daha çözüyorsunuz, derken kanınıza bulaşıyor. Sonra yaşam felsefeniz haline geliyor."

Hayata geçirdikleri projelere İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile yerel yönetimlerin destek verdiğini, böylece yüzlerce kadına eğitim ve kurs imkanı sağladıklarını kaydeden Gürsoy, bunun yanı sıra birçok kadını girişimci olması için cesaretlendirerek onların iş kurmasının önünü açtıklarını söyledi.

En büyük mutluluğu insanlara faydalı olmak

Yaptıkları işlerin çarpan etkisi bulunduğunu belirten Gürsoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Siz yüz kişiye anlatırsınız, o gider evde iki kişiye daha anlatır. Samsun'da 18 yılda 30 binin üzerinde kadınla bir araya gelmişizdir. Yaptığımız İŞKUR ve KOSGEB projeleri sayesinde 100'den fazla kadın ya iş sahibi olmuş ya da iyi bir iş yerinde çalışabilir nitelikte beceri elde etmiştir. Bunlar sonuçlarını bildiklerimiz. Bilemediklerimizi ölçmemiz mümkün değil."

Gürsoy, eğitimlere katılan kadınların aile yapılarının da değiştiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bazen parçalanmak üzere olan aileleri görüyoruz. Bakıyoruz ki sorun sadece ekonomik. Böyle durumlarda aramızdaki avukat ve psikolog üyelerimiz ailelere psikolojik ve hukuksal destek veriyor. Kişinin el becerisini geliştiriyoruz. Bir bakmışız aile toparlanmış. Ailenin hem ekonomisi düzelmiş hem de huzura kavuşmuş."

Yaptığı çalışmalardan dolayı sevildiğini, bunun kendisini mutlu ettiğini dile getiren Gürsoy, "Bundan büyük mutluluk duyuyorum. Hiç tanımadığım insanlar 'Siz Yeşim Hanım mısınız?' diyor. Birçok arkadaşım oluyor, birçok hayatı tanıyorum. İyi bir şey yapıyorsanız, inanın bunun hazzı hiçbir maddesel değerle ölçülemez. Biz de bu ölçülemez değeri keşfettiğimiz için büyük mutlulukla buna devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

İş yeri açan kadınlardan Gürsoy'a teşekkür

Yeşim Gürsoy'un desteği ve KOSGEB'in girişimcilere verdiği finansmanla emekli olduktan sonra kafe açan Şeyda Akıncı, bir yıldır işletmesini ayakta tuttuğunu belirtti.

Desteğinden dolayı Gürsoy'a teşekkür eden Akıncı, "Fikir verdi, halen desteği devam ediyor. İşlerimiz iyi gidiyor, bir sorunumuz yok." diye konuştu.

Atakum ilçesinde hediyelik eşyalar yaptıkları hobi atölyesi kuran Arzu Bedir de 6 ay önce Gürsoy'un desteğiyle açtığı atölyeyi çalıştırdığını ifade etti.