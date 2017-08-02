Kadınlar "güneş paneli" üretecek

Muş Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü ile Grup Recif Solar enerji şirketince kent merkezindeki bir atölyede 2 ay önce "Güneş Paneli Üretimi" kursu açıldı.

Yaklaşık 4 aylık eğitimi başarıyla tamamlayan 20 kadın, Muş Organize Sanayi Bölgesi'nde inşası süren güneş paneli üretimi fabrikasında çalışacak.

"Amacımız, kadınları istihdama kazandırmak"

Kursta eğitim veren Group Recif Solar Genel Koordinatörü Yüksek Elektrik Mühendisi Turhan Teknur Kiraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de güneş paneli üreten personel konusunda sıkıntı yaşandığını söyledi.

Bu sıkıntıyı gidermek için kendi personellerini yetiştirmek zorunda olduklarını anlatan Kiraz, şöyle konuştu:

"Gayemiz Muş'ta bir fabrika kurup, yetiştirdiğimiz elemanları kendi fabrikamızda çalıştırmak. İlk etapta 400 işçi çalıştıracağız. Bunların çoğu kadın olacak. Kadın olmalarının nedeni el becerilerinin çok daha yatkın olması. Amacımız, kadınları istihdama kazandırmak. Kursiyerlerimizle kendi fabrikamızda üretime başlayacağız. Elektrik enerjisini kendimiz ürettiğimiz için memleket ekonomisine çok büyük faydamız olacak."

Kiraz, toplumun gelişiminin kadınlardan başladığına inandığını ifade etti.

Kadınların kendilerini geliştirmeleri ve çocuklarını iyi yetiştirmeleri durumunda Türkiye'nin daha iyi yerlere gelebileceğini anlatan Kiraz, "Bizim istediğimiz, kadınlar kendi ayakları üzerinde durabilsin ve bir meslek sahibi olsun. İnşallah ileride kendi işlerini kurup, patron olur ve başka kişilere istihdam sağlarlar." dedi.

İş ve Meslek Danışmanı Mehmet Ali Ay ise kursun bölgede ilk defa açıldığını dile getirdi.

Kadınların kursu bitirdikten sonra meslek sahibi olacaklarını vurgulayan Ay, "Kurs boyunca kursiyerlerimize günlük 35 lira cep harçlığı veriyoruz. Kursiyerler dünyanın neresinde olursa olsun güneş paneli üretecek seviyeye gelebilecekler." diye konuştu.

Kursiyerler umutlu

Kursiyerlerden 2 çocuk annesi Çiğdem Süme de amacının güneş paneli üretimini en iyi şekilde öğrenerek geçimini bu meslekten sağlamak olduğunu belirtti.

Müjde Gürbüz Yılmaz, kursun başarıyla devam ettiğini ifade ederek, "Kursta tamamen elle güneş panelleri üretiyoruz. Fabrikamız açılırsa burada çalışmayı düşünüyorum. Güzel bir meslek. Bu meslek sayesinde bir altın bileziğimiz olacak." dedi.

Berna Gül Şahin Sabak, kursu bitirdikten sonra fabrikada çalışacağını ve en büyük hedefinin bu sektörde kendi fabrikasını kurmak olduğunu söyledi.