Kadın seyisler göreve başladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın başlattığı proje kapsamında Adana'da 18-40 yaş arasındaki 20 kadın eğitimlere katıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Adana Hipodrom Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından ortak yürütülen proje kapsamında kadınlara 2017 yılının Kasım ve Aralık aylarında 8 hafta süreyle 280 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimler sonunda 8 kadın sertifika almaya hak kazandı. Ankara'da gerçekleştirilen kura çekilişiyle kadınlardan 2'si Adana Hipodromu Atla Terapi Merkezi'nde, 2'si Türkiye Jokey Kulübü'ne (TJK) ait aşım istasyonunda, diğer 2'si de özel atçılık sektöründe işe yerleştirildi.

"Kadınların sayısını arttırmak istiyoruz"

Hipodromlar ve seyislik sektörünün neredeyse tamamı erkek egemenliğinde. Bu alanda çalışanların yüzde 99'u erkek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, projenin sektördeki değişime ve gelişime olan katkı sağlayacağını belirterek, "Belki de ilk kez bizim yetiştirdiğimiz kadınlar bu piyasaya giriyor" dedi.

Tekin, daha işin başında olduklarını dile getirerek, Türkiye olarak geç kaldıklarını vurguladı.

"Bu projeyi devam ettirip kadın seyis sayısını arttırmamız gerekiyor çünkü dünyada atçılık sektörleri içerisinde kadın seyisler hep ön planda. Buna ülkemizde geç kalınmış. Bakanlığımız ve Valiliğimizin desteğiyle bu sektörde kadınlardan daha çok söz ettirmeyi hedefliyoruz. Diğer taraftan işsizlik oranını da azaltmak istiyoruz. Kadınlara yönelik istihdam alanlarını genişletmeyi düşünüyoruz."

Ev hanımlığından seyisliğe

İki çocuk annesi 36 yaşındaki Fadime Ataş, ev hanımlığı yaparken projeye başvurmuş.

Ataş, eğitimler sonunda sertifika almaya hak kazandı ve kurayla hipodromda göreve başladı.

"Evde çocuklarımla nasıl ilgileniyorsam burada da atlara aynı şekilde özenle ilgileniyorum. İşimi çok seviyorum. Engelli çocukların atlı terapisinde görev alıyorum. O çocukların mutluluğu ise bizleri ayrıca mutlu ediyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İŞKUR, Türkiye Jokey Kulübü ve Adana Hipodrom Müdürlüğüne bize bu iş imkanını sundukları için ayrıca teşekkür ediyorum."

"Bu işi nasıl yapacaksın" diyenlere inat yola çıktı

Aynı merkezde görev verilen 20 yaşındaki Hilal Avşar ise, daha önce çocuk bakıcılığı ve aşçılık yaptığını, seyislik kursuna katılmaya karar verdiğinde çevresinden "Bu işi nasıl yapacaksın" diyenlerin olduğunu anlattı.

"Bir kadın başarmak istediği zaman başarır" diyen Avşar, başarmak için önce kişinin kendisine inanmasının önemli olduğunu belirtti.

Avşar, günlük bakım ve beslenmesini yaptıkları atları daha sonra engelli çocukların terapisi için hazırladıklarını ve işini severek yaptığını ifade ederek, "Biz işimize sevgimizi de katıyoruz. Sevgi olmadan başarı olmaz" dedi.

Kaynak: AA