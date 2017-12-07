  • 07 ARALIK 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Jülide Sarıeroğlu: Hiçbir engel olmadan 450 bin kardeşimizi kadrolu işçi yapacağız

Jülide Sarıeroğlu: Hiçbir engel olmadan 450 bin kardeşimizi kadrolu işçi yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, taşeron işçilere kadro imkanı sağlayan taşeron düzenlemesi ile ilgili detayları Esenboğa Havalimanı'nda açıkladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Esenboğa Havalimanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Sarıeroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle;

Hiçbir engel olmadan 450 bin kardeşimiz kadrolu işçi olarak istihdam edilecek. Taşeron işçilerin, yaş veya eğitim gibi kriterler aranmadan kamu kurumlarına alınacak.

Şartsız hiçbir engel olmadan ne eğitim ne yaş şartı olmadan

450 bin kardeşimiz kadrolu işçi olarakn bundan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında olacak. Sözleşmeli mi dediler, iki yıl mı 3 yıl mı dediler, özel şirket kuruyor dediler gördünüz hiçbir şey yok ne sözleşme var ne özel statü var direk bundan sonra inşallah 657 sayılı kanunun 4d sindeki kadrolu işçi olarak istihdam edileceksiniz.

Belediyedeki kardeşlerimiz bizleri aracılardan kurtarın diyorlardı. İnşallah bundan sonra belediyelerin iktisadi teşekküllerinde sürekli işçi olarak hiçbir aracı firmaya bağlı kalmadan çalışacaklar. 4c li kardeşlerimizin beklentisi büyüktü istekleri büyüktü onlarda 4b li olarak bundan sonra istihdam edilecekler. 

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