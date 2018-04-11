Jeotermal enerjide hedef 4 bin megavat

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Oğuz Can, Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) tarafından düzenlenen Türkiye Jeotermal Çalıştay ve Kongresi'nin açılışında, sektörün dönüşümünde yenilenebilir enerjinin ucuzlamasına ek olarak, üretim santrallerinin esnekliği, yeni teknoloji ve trendlerin takibi, verimlilik gibi alanların öncelikle etkisi bulunduğunu anlattı.

Jeotermal enerjide 2023 için bin megavat olarak öngörülen kurulu gücün aşılarak 2 bin megavata doğru ilerlendiğine işaret eden Can, "Türkiye jeotermalde dünya genelinde kurulu güçte dördüncü oldu. Jeotermal enerjide, 2023 ve 2030 planlamasında belli bir potansiyelin bulunduğu, hedefin ise katlanarak 4 bin megavat civarına revize edildiğini görüyoruz” dedi.

“Jeotermal santrallerin birçok açıdan gelişim alanı var”

Can, “Çalışmalara kesintiye gitmeden devam edilmesi gerekiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak jeotermal enerjinin stratejik ve önemli gelişim sürecinin devam ettirilmesi gereken bir sektör olduğunu düşünüyoruz. Kapasite açısından yeni sahaların ortaya konması, özellikle de yeni alanların oluşturulmasında da kendi içinde sistematik içinde yürütülmesi gerekiyor. Enerjide emre amadenin artırılması gerekiyor, jeotermal santrallerin çalışmasına bakıldığında birçok açıdan gelişim alanı olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Jeotermal projelerde hız kesmeyin"

Jeotermal enerjide sektörün çalışma alanlarının son yıllarda zenginleştiğini söyleyen Can, "Elektrik üretimi yanında, tarımsal faaliyetlerde jeotermal faaliyetlerin yaygınlaştırılması gerekiyor. Teknik ve ekonomik olması şartıyla bu uygulamaları destekliyoruz" dedi.

2020 sonrasındaki teşvik sistemlerine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Can, sektörde proje geliştirenlerin bu anlamda jeotermalde hız kesmemeleri gerektiğini söyledi.

Zorlu Enerji Genel Müdürü Ali Kındap da jeotermal enerjinin 10 yıla yakın bir sürede kapasitesini 15 megavattan bin 155 megavata çıkararak dinamizmini kanıtladığını vurguladı.

Kındap ayrıca sektörün Maden Tetkik Arama'dan edinilen deneyimle hem yatırımlara devam edip hem de yeni keşifler gerçekleştirmeye kararlı olduğunu kaydetti.

İki gün sürecek çalıştay sonunda, jeotermal enerji piyasasının gelişimine ilişkin analiz ve YEKDEM sonrası dönem için öneriler içerecek rapor açıklanacak.

Kaynak: AA