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JCR'den 'Türkiye' değerlendirmesi: Seçim sonucu kredi notu açısından pozitif

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Türkiye’de 24 Haziran sonrasında iç politika üzerindeki azalan belirsizliğin kredi notu açısından pozitif olduğunu açıkladı.

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JCRden Türkiye değerlendirmesi: Seçim sonucu kredi notu açısından pozitif

Japon kredi derecelendirme kuruluşu Japan Credit Rating Agency (JCR), 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'ni değerlendirdi.

Kuruluşun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerdeki başarısının, AK Parti'nin siyasi tabanını daha fazla güçlendirmesinin beklendiği belirtildi.

“Azalan belirsizlik kredi notu açısından pozitif”

Kuruluşun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de seçimler sonrasında iç politika üzerinde azalan belirsizlik, kredi notu açısından pozitif. Diğer taraftan, JCR olarak, enflasyon oranı ve cari açık gibi süregelen temel makroekonomik istatistiklere ilişkin Eylül 2017 sonundaki Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen dengesizlikleri düzeltmeye yönelik tedbirlerin planlandığı gibi devam etmediğine işaret ediyoruz.

JCR, yeni Erdoğan yönetiminin makroekonomik dengesizliklerin düzeltilmesine yönelik yapısal reformlara odaklanıp odaklanmayacağını ve OVP'de belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmayacağını izlemeye devam edecek."

Kaynak: AA


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