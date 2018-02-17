Japonya’dan gıda ithalatında radyasyon kontrolü kalktı

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan, Japonya'dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Japonya'dan ithal edilen gıda ve tarım ürünlerine yönelik radyasyon kontrolü yapılmayacak.

Daha önce, Japonya menşeli veya çıkışlı gıda ve tarım ürünlerinin ithalatında, uygunluk belgesi hazırlanırken ürünlerin radyasyon içermediğine dair Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun uygunluk yazısı aranıyordu.

1 0cak 2013'te yürürlüğe giren tebliğe göre, 11 Mart 2011 tarihinden sonra sevk edilen Japonya menşeli veya çıkışlı ürünlerde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun düzenlediği uygunluk yazısı aranıyordu.

Japonya'da 2011 yılında gerçekleşen deprem sonrası Fukuşima Santrali'nde patlama meydana gelmiş patlama sonrası nükleer sızıntı yaşanmıştı.

Kaynak: AA