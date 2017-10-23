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Buradasınız : » » Japonlar da 'Gemlik zeytini' yemeye başladı

Japonlar da 'Gemlik zeytini' yemeye başladı

Marmarabirlik, "Gemlik" tipi zeytinin Japonya'ya satışına da başladı.

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Japonlar da Gemlik zeytini yemeye başladı

Sofralık zeytinde dünyanın önde gelen üreticilerinden olan ve ihracat yaptığı ülke sayısını son 6 yılda 18'den 54'e çıkaran Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) "Gemlik" tipi zeytini Japonya'ya da satmaya başladı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, yaptığı açıklamada, birliğin sorumluluk bölgesinde üretilen "Gemlik tipi" sofralık zeytinin, dünyanın en kaliteli sofralık zeytinleri arasında yer aldığını söyledi.

54 ülkeye ihracat yapıyor

Asa, ihracatta 5. kez birincilik ödülü aldıklarını belirtti.

Uzak Doğu'ya ihracat

Hidamet Asa, Malezya, Hindistan, Japonya gibi ülkelerde fuarlara katıldılarını ve Marmarabirlik ürünlerinin yoğun ilgi gördüğünü anlatarak, "Japonya ve Malezya'ya ihracatımız başladı. Diğer Uzak Doğu ülkeleri de hedeflerimiz arasında." dedi. 

Kaynak: AA

Etiketler: Gemlik zeytini
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