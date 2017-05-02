İzmit Körfezi balık kaynayacak

İzmit Körfezi'nde levrek ve kalkan balıklarının çoğalmasını sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında denizden toplanan anaç balıklar, yavru elde edilmek üzere Trabzon'daki Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) "Balıklandırma Projesi"yle İzmit Körfezi'ndeki mevcut balık çeşitliliğinin arttırılması amaçlanıyor.

Çevre Koruma Şube Müdürü Mesut Önem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında imzalanan protokolle proje çalışmalarına başlandığını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, İzmit Körfezi'nde kirliliğin önüne geçilmesi için yürüttüğü çalışmaların olumlu sonuç verdiğini anımsatan Önem, İzmit Körfezi'nin tekrar eski günlerine dönmesinin ardından ekosistemi desteklemek amacıyla projeyi başlattıklarını belirtti.

Önem, İzmit Körfezi'nin birçok noktasında araştırma gemisiyle örnekleme çalışmalarına devam ettiklerin ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Bu çalışmayla amacımız biyoçeşitliği ve balık çeşitliliği açısından durumu görebilmek. Bir de elde edeceğimiz damızlık anaçların teminiyle ilgili bir sürece başladık. İzmit Körfezi'ni kalkan ve levrek balıklarıyla desteklemeyi düşünüyoruz. Damızlık anaç temini çalışmalarımız da bu örnekleme çalışmaları içerisinde yer alıyor. Topladığımız örnekler ve bundan sonra elde edeceğimiz bütün damızlık anaçlar, Trabzon'a götürülecek. Burada onların yavruları elde edilecek. Elde edilen yavrular belirli bir boya geldikten sonra markalanarak tekrar İzmit Körfezi'ne bırakılacak."

"Türkiye'de ilk kez yapılan çalışma"

Önem, İzmit Körfezi'nde istavrit, barbun, tekir, mezgit, vatoz, kalamar, kırlangıç, mazak, kalkan, pisi, dil balığı, trakonya, iskorpit, mahmuzlu camgöz köpekbalığı, farklı deniz yıldızı türleri, kaya balığı türleri karides ve farklı yengeç türleri gibi ekonomik ve biyo-ekolojik öneme sahip türlerle ilgili de örnekleme çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Markalama sayesinde denize bıraktıkları balıkları da takip edebileceklerini aktaran Önem, "Bu tabii bir şekilde ekosistemin desteklenmesi, çevresel anlamda kent adına, ülke adına farkındalık yaratmak amacıyla yürüteceğimiz bir çalışma olacak. Yani bu damızlıkların yavruları tekrar İzmit Körfezi'ne gelecek ve buradaki ekosistemi desteklemiş olacağız. Şu ana kadar duymuşuzdur ülkemizde yıllardır tatlı sularda bir takım balıklandırma çalışmaları yürütülüyor ama böyle bir körfez ortamında, özellikle bizim denizimiz olan Marmara Denizi'nin bir körfezinde böyle bir çalışma Türkiye'de ilk kez yapılan bir çalışma, deniz ortamında ve tuzlu suda." şeklinde konuştu.

Projenin tamamlanmasıyla İzmit Körfezi'nin daha fazla ziyaret edileceğini aktaran Önem, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığından almış olduğumuz bir yetki var. Bu yetkiyle biz İzmit Körfezi'nde hem kontrol hem de denetim faaliyetleri yürütmekteyiz. Havadan denetimlerimiz var. Yaklaşık TÜBİTAK MAM'la 10 yıldır su kalitesini izliyoruz. İzmit Körfezi'ne akan bütün dereleri izliyoruz. Bunun dışından İSU Genel Müdürlüğümüze ait artıma tesislerimizin çok önemli çalışmaları var. Bu yapılan çalışmalar kendini gösteriyor. Biz bunu TÜBİTAK MAM'la yaptığımız su kalitesini izlemede de görüyoruz ama görsel olarak da görüyoruz.

İnsanlar yanından geçmeyi istemedikleri, arabalarının camlarını kapattıkları İzmit Körfezi'nin artık bütün kıyıları insanların kullanımına açılmış, parklar ve sahillerimiz var, insanlar bunları kullanıyor. Mavi Bayraklı plajımız var. Onun dışında her oltasını alan İzmit Körfezi'nin kıyısında balık tutuyor. Amatör balıkçılık söz konusu ama bu projeyle aslında şöyle bir şey de olacak, Kocaeli'ye turizm açısından da bir potansiyel oluşturacak çünkü amatör balıkçılık her zaman ilgi gören bir etkinlik. Farklı illerden de buraya mutlaka talepler gelip, işte bu bırakmış olduğumuz balıkları yakalama heveslisi turistlerimiz de olacaktır mutlaka."