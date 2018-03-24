İzmir'e 2. havalimanı müjdesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Adnan Menderes Havalimanı ilave apron ve taksi yolu genişletme çalışmalarını yerinde inceledi, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yapımına geçmişte başlanılan ancak tamamlanamayan işlere devam ettiklerini söyleyen Arslan, Çeşme Alaçatı Havalimanını da bu kapsamda ele alacaklarını dile getirdi.

Kente ikinci bir havalimanı kazandırmayı hedeflediklerini belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Çeşme Alaçatı civarında hem özel jetleri ağırlayabileceğimiz hem eğitim uçuşlarını ayarlayabileceğimiz ve charter seferlere hizmet verecek bir havalimanı yapacağız. İhale sürecini başlattık. 20 Nisan tarihi itibarıyla yap-işlet-devret metoduyla yaptığımız çeşme Alaçatı Havalimanı'nın ihale tekliflerini almış olacağız. 25 yıl işletme şartıyla 24 ay da yapım süresi olmak üzere ihale kriterimiz var. Yap-işlet-devret metoduyla kim alırsa cirodan pay ayırmak suretiyle İzmirlilere, Çeşmelilere hizmet verecek."

"Adnan Menderes Havalimanı 10 milyon yolcuya hizmet edebilir hale geldi"

Arslan, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın kapasitesinin artırılmasının İzmirlilere hizmet etmek adına önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

Havalimanının 1987 yılında yapıldığını dile getiren Arslan, "O zamanki toplam sahası 8 milyon 230 bin metrekareydi. 2006'da yaptığımız ilave dış hatlar terminalini 125 milyon euroluk harcamayla hizmete verdik. 2014'te dış hatlar terminalini yaklaşık 250 milyon euro yatırımla gerçekleştirdik. İç ve dış hatlar terminalinin büyüklüğü 310 bin metrekare, 108 bin metrekaresi dış hatlar olmak üzere." dedi.

İç hatlar terminalinin önceki kapasitesinin yılda 1,5 milyon yolcu olduğuna, bugünse 20 milyon yolcuya hitap edecek bir iç hatlar terminalinin hizmet verdiğine dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde yılda 4 milyon yolcuya hizmet eden dış hatlar terminali varken şimdi yılda 10 milyon yolcuya hizmet edebilir hale geldi. Bu da uzunca süre yeterliliğini koruyacağı, ihtiyaca cevap verebileceği anlamına geliyor. Şu anda apronumuz 180 bin metrekareden 339 bin metrekareye çıkarılmış oldu. Bu yaklaşık 2 katı demek. 21 uçak park kapasitesine sahipken bugün itibariyle 37 uçak park kapasitesine sahip. Apron, taksi yollarıyla birlikte alan 716 bin metrekareye çıkmış olacak ve aynı anda 58 uçağı park edebilir duruma gelmiş olacağız."

Arslan, iç hatlar terminalinin yılda 20 milyon yolcuya hizmet edebileceğini yineleyerek, terminal binasına ait 83 bin metrekare otopark bulunduğunu ve bunun 2 bin 523 aracın aynı anda park edebilmesi anlamına geldiğini bildirdi.

Dış hatlarda da terminale ait otoparkın 69 bin metrekare olduğu bilgisini veren Arslan, yapımı devam eden, ihale aşamasında işler bulunduğunu, bu işlerin bedelinin de 100 milyon liranın üzerinde olduğunu ifade etti.

Bakan Arslan, ilave apron, ilave taksi yolunun da 71 milyon liraya ihale edildiğini ve yüzde 45 fiziki gerçekleşme sağlandığını belirterek, "İşler tamamen rayına oturmuş durumda, bu çalışma hızıyla 17 Temmuz'da bu apronu ve ilave taksi yollarını hizmete sunmuş olacağız. İzmir ve İzmirlilerin ihtiyacını görmek adına Adnan Menderes Havalimanı'nı her gün büyütüyoruz" diye konuştu.

İzmir projeleri

Bakan Arslan, daha sonra İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

Buradaki konuşmasında da İzmir'de son 15 yılda 405 kilometrenin üzerinde bölünmüş yol yaptıklarını söyleyen Arslan, "15 yılda İzmir'de 14 milyarın üzerinde harcama yapmış durumdayız. Bakanlık olarak Konak Tüneli'ni yaptık. 40 milyona yakın araç geçmiş durumda. İzmir Çevre Yolu da İzmirlilerin hayatını kolaylaştırması, trafiği kolaylaştırma açısından önemliydi. Günde 100 binin üzerinde araç kullanıyor. Yeni bir çevre yolu yapabilir miyiz? bunu konuşur hale geldik. Sadece Karayolları Genel Müdürlüğü'nün İzmir'de devam eden 26 projesi var" ifadelerini kullandı.

Arslan, İzmir ve çevresindeki otoyol projelerinin hızla devam ettiğini, sanayinin ve turizmin önemli şehri İzmir'e hizmete devam edeceklerini dile getirdi.

İzmir Körfez Geçişi Projesi'nin önemine değinen Arslan, "Her iki yaka arasındaki trafiği ring haline getirmemiz gerekiyor. Sayın Başbakanımızın başlattığı Körfez Geçişi'nin dünyada örneği var. Çok güzel bir proje olacak. İzmir'in görünümüne değer katacak. ÇED süreçlerini bitirdik, kısa sürede imar sürecini de bitireceğiz. İzmir'de yerel paydaşlarımızın da gerekli çalışmaları yapmasıyla birlikte bu sene içinde yap-işlet-devret modeliyle ihale etmek istiyoruz. Ülkenin prestij projelerinden biri olacak" dedi.

"Çözümün paydaşı olun"

Bakan Arslan, İzmir'deki demiryolu hizmetlerine ilişkin bilgi verirken de Ankara ve İzmir'i yüksek hızlı trenle buluşturacaklarını söyledi. Arslan, geçmişte IMF'e el pençe divan duran Türkiye'nin bugün sadece bu proje bedeli için 8 milyar lira öngördüğüne dikkati çekti.

Haberleşmeye de değinen Arslan, bu alanda büyük mesafe aldığını kaydetti. Bakan Arslan, "İzmirlilerin hayatını, erişimini kolaylaştırmak bizim için çok önemli. Hükümet ve bakanlık olarak İzmirlilerin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Her kim hizmet sorumluluğu almış olursa olsun çözümün paydaşı olsun, çözümü engelleyen, hizmeti geciktiren olmasın lütfen. Böyle olursa İzmir'e, İzmirlilere hizmet eder, hizmet etme isteğimizi yerine getirmiş oluruz" dedi.

Kaynak: AA