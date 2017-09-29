  • 29 EYLÜL 2017, CUMA

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İzmir turizmi yüzde 12 büyüdü

TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, İzmir turizminin 2017'nin 8 ayında yüzde 12 büyüdüğünü, büyüme hızında turizm ve konaklama sektörlerinin de payı bulunduğu bildirdi.

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İzmir turizmi yüzde 12 büyüdü

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, İzmir turizminin 2017'nin 8 ayında yüzde 12 büyüdüğünü, büyüme hızında turizm ve konaklama sektörlerinin de payı bulunduğu bildirdi.

İşler, yaptığı yazılı açıklamada, turizm sektörünün canlanması için daha çok desteğe ihtiyaç olduğunu belirtti.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliğince (ETİK) yayınlanan rapora göre, yabancı turist sayısında 2016'daki seviyenin geçildiğini aktaran İşler, bu iyileşmeyle 2016'daki krizin aşıldığını aktardı.

İzmir'e 2016'nın ocak-ağustos döneminde 496 bin 815 yabancı turist geldiğine işaret eden İşler, şunları kaydetti:

"2017'nin aynı döneminde ise yüzde 12 büyüyen İzmir turizmi 556 bin 891 yabancı ziyaretçi ağırladı. Ocak-ağustos döneminde İzmir turizmi İngiltere, Hollanda, Yunanistan, İsviçre, İskandinavya pazarları dışında tüm pazarlarında yaz aylarında başlayan büyümesini sürdürdü. Ülke ekonomisinde yılın ilk yarısında görülen büyümede turizm ve konaklama sektörlerinin de payı bulunuyor."

Etiketler: türkiye, izmir. turizm
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