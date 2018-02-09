  • 09 ŞUBAT 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.817
    EURO 4.685
  • BIST 113011.86
    ALTIN 161.262
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İTO seçimlerinde tarih belli oldu

İTO seçimlerinde tarih belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) organ seçimlerini 9 Nisan 2018 Pazartesi günü yapmaya hazırlanıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İTO seçimlerinde tarih belli oldu

Odanın Şubat ayı Meclis Toplantısı'nda üyelere bilgi veren İTO Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Türkiye genelindeki oda ve borsalarda seçim sürecinin yaklaştığını hatırlattı.

Oran, “9 Nisan’da seçime gidiyoruz. Buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde yerimizi rezerve ettirdik. Yenikapı’daki alan için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimiz var. Seçim sürecimizi İstanbul iş dünyasına yakışır titizlikle, adil ve dürüstçe, tam bir uyum içerisinde gerçekleştireceğiz.” dedi.

Tüm oda ve borsaların, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 84'üncü maddesi gereğince ekim ayında başlayıp kasımda tamamlanması gereken organ seçimleri, Bakanlar Kurulu kararıyla bu yılın nisan ayına ertelenmişti.

İTO'nun 420 binden fazla üyesi bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İTO seçimleri, istanbul ticaret odası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER