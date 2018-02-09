İTO seçimlerinde tarih belli oldu

Odanın Şubat ayı Meclis Toplantısı'nda üyelere bilgi veren İTO Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Türkiye genelindeki oda ve borsalarda seçim sürecinin yaklaştığını hatırlattı.

Oran, “9 Nisan’da seçime gidiyoruz. Buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde yerimizi rezerve ettirdik. Yenikapı’daki alan için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimiz var. Seçim sürecimizi İstanbul iş dünyasına yakışır titizlikle, adil ve dürüstçe, tam bir uyum içerisinde gerçekleştireceğiz.” dedi.

Tüm oda ve borsaların, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 84'üncü maddesi gereğince ekim ayında başlayıp kasımda tamamlanması gereken organ seçimleri, Bakanlar Kurulu kararıyla bu yılın nisan ayına ertelenmişti.

İTO'nun 420 binden fazla üyesi bulunuyor.

Kaynak: AA