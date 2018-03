İTO Başkanı Oran'dan 1 milyon istihdam müjdesi

Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM 2018, Fransa’nın Cannes kentinde başladı. TRT Haber’de yayınlanan Elif Saygıler ile Ekonomi 7/24 programı, Türkiye’nin geniş katılımla yer aldığı fuar merkezinden ekrana geldi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Öztürk Oran, Elif Saygılıer’in sorularını cevapladı.

"Türkiye olarak ses getiren çalışmalar yapacağız"

Türkiye’nin, 250 kuruluş, 700 katılımcıyla fuarda yer aldığını hatırlatan Oran, "İTO olarak 2014 yılında küçük bir standımız vardı, bugün 685 metre kare bir alana ulaştık. 10 firmamızın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yer alıyor. Türkiye’nin toplam stant alanı 1600 metre kare. Türkiye olarak ses getiren çalışmalar yapacağız" dedi.

"Yabancılar Türkiye’yi yakından tanıyor"

"Türk misafirperliğini göstereceğiz. Katılan herkesi ülkemizden gayrimenkul edinmeye, yatırım yapmaya davet edeceğiz. Bu çalışmaların hepsi meyvesini verecektir. Ekonomimize, iş dünyamıza katkı sağlayacaktır" diyen Oran, şunları söyledi:

"İTO olarak 1 yılda 35 uluslararası fuara katılıyoruz. Amacımız İstanbul’u ve Türkiye’yi anlatmak, tüm gözde projeleri bu fuara getirdik. Yabancılar Türkiye’yi yakından tanıyıp projeleri inceleme fırsatı buluyor."

“1 milyon yeni istihdam için harekete geçtik”

Öztürk Oran, 2017’de İTO’nun 420 bin üyeyle 500 bin yeni istihdam sağladığını hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız geçen yıl +1 demişti şimdi ise +2 dedi. Biz de İstanbul için 1 milyon yeni istihdam için harekete geçtik. Genç nüfus arttıkça işsizlik artıyor, istihdamı da artırmamız gerekiyor. Ekonomimizi büyüterek işsizliğe çözüm bulacağız" dedi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Öztürk Oran’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Dünyanın her yerine gidip ürün satabiliyoruz"

İhracat bizim için olmazsa olmaz. Önemli olan dışarıya ürün satıp döviz girdisi sağlamak. İhracatta kimse bizi durduramıyor. Dünyanın her yerine gidip ürün satabiliyoruz. İhracat ile aynı zamanda ürünlerimizi ve ülkemizi tanıtabiliyoruz. İhracat arttıkça istihdam, gelir düzeyi ve refah seviyesi de artıyor.

"Dünyadaki en hızlı büyüyen ülkeyiz"

Biz yolumuzu ve yönümüzü tayin ettik büyümek zorundayız. Kredi derecelendirme kuruşlarının notları tutmuyor. Dünyadaki en hızlı büyüyen ülkeyiz. Ülkemiz ne zaman tek yürek tek bilek olsa şer odakları harekede geçiyor.

"Milli derecelendirme kuruluşumuzu kuracağız"

Geçmişte başımızda IMF belası vardı, biz ne zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle IMF’yi bu ülkeden gönderdik, o zaman Türkiye büyümeye başladı. IMF’nin yazdığı reçete kimseye deva olmuyor, çünkü yaptıkları iş yanlış. Reel sektör bu notları dinlemiyor, gerçeklere bakıyor. Milli derecelendirme kuruluşumuzu kuracağız. Bunların notlarının bizim için hiçbir anlamı yok. Biz yürüdükçe hazmedemiyorlar.

"Nefes kredisi gündemde"

Türkiye’de faizler nasıl düşürülür yatırımcıya nasıl destek verilir bunun hesapları yapılıyor, nefes kredisi gündemde. Teşviklerle yatırımcının önü açılıyor. KGF kredileri yatırımcıyı desteklemeyi sürdürecek. Türkiye ekonomisi büyüdükçe dünya engeller koymaya çalışıyor. Notlar vermeye çalışıyorlar, bunların bir anlamı yok. Yatırım ruhlu, çalışkan dünyayı avucunun içinde tutmak isteyen milletiz bunu son 16 yılda görüyoruz.

"Herkes ayağını yorganına göre uzatacak"

Olması gereken buydu. Döviz geliriniz yok, dövizle borçlanıyorsunuz bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Herkes ayağını yorgana göre uzatacak. Eskiden kur stresiyle orta ölçekli firmalar çırpınır dururdu, vatandaş bundan kurtuldu. Dış borç kontrol altına alındı. Herkes ne kazanıyorsa, o para birimiyle borçlanmalı. Döviz borçları geçmişte bazı firmaları zora soktu. Şirketler de bunun ne kadar doğru adım olduğunu anladı.

"AB ile vize sorunu artık çözülmeli"

Şu an Türkiye dünyanın her tarafına gidebiliyor. Gümrük Birliği var yıllardır. Artık AB ile vize sorununun çözülmesi lazım. Avrupa’ya geçmişte işçi olarak giden vatandaşlarımız, şu an iş sahibi olarak gidip o ülkelerde yatırım yapıyor, ticari ilişkiler kuruyor. Türkiye artık eski Türkiye değil, kapıların açılması lazım. Türkiye artı değer katan ülke haline geldi. Ticari olarak bu ülkelerle iş birliğimiz sürüyor, vize sınırlaması sorununu ticaretle aşacağız.

Kaynak: TRT Haber