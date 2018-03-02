İthalatta dampinge karşı önlem

Ekonomi Bakanlığı'nın hazırladığı 'İthalatta Haksız Rekabeti̇n Önlenmesi̇ne İli̇şki̇n Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Almanya ve İsveç menşeli "sodyum perkarbonatlar"ın ithalatına yönelik başlatılan damping soruşturması tamamlandı.

Ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretimde zarara yol açtığı tespit edildi.

Bu nedenle Almanya menşeli söz konusu ürünün ithalatında Solvay Chemicals GmbH firması için CIF bedelinin yüzde 5'i, diğer firmalar için yüzde 12'si oranında önlem uygulanacak. İsveç menşeli ithalatta da tüm firmalar için bu oran yüzde 12 olacak.

Kaynak: AA