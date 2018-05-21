İthal güneş gözlüklerine 5 yılda 629 milyon dolar harcama yapıldı

Güneş gözlüklerinde son 5 yılda gerçekleştirilen toplam ithalat 628 milyon 748 bin 962 dolar oldu.

Plastik camlı gözlükler ilk sırada

Tür bazında değerlendirildiğinde, en fazla ithalatı yapılan gözlükler plastik camdan imal edilenler oldu.

Bu tür gözlükler için 5 yılda toplam 490 milyon 864 bin 237 dolar ödenirken, plastik camlı gözlüklerin toplam gözlük ithalatı içindeki payı yüzde 78 olarak kaydedildi.

İthalatın yüzde 93'ü Çin ve İtalya'dan

Ülke bazında değerlendirildiğinde ise son 5 yılda Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ülke Çin olarak tespit edildi.

Söz konusu ülkeden anılan dönemde 321 milyon 867 bin 229 dolarlık alım gerçekleştirilirken bu tutar, toplam güneş gözlüğü ithalatının yüzde 51,2'sini oluşturdu.

Çin'in ardından en fazla ithalat yapılan ülke ise İtalya olarak belirlendi. İtalya'dan 5 yılda 261 milyon 177 bin 407 dolarlık güneş gözlüğü satın alınırken, bu tutarın toplam ithalat içindeki payı yüzde 41,5 oldu.

Böylece Çin ve İtalya'dan yapılan ithalatın 5 yıldaki toplam payı yüzde 93 olarak hesaplandı.

Merdiven altı imalat uyarısı

Gözlükçüler ve Optisyenler Konfederasyonu Genel Başkanı Turgut Vardi, standart dışı üretilmiş ve kaçak güneş gözlüklerinin hem insan sağlığına hem de ülke ekonomisine zarar verdiğini söyledi.

Vardi, "İşportada, cami önlerinde, kahve köşelerinde, spor mağazalarında, marketlerde, alt geçitlerde, garanti belgesiz, UV ışınlarından koruma özelliği bulunmayan güneş gözlükleri halk sağlığı açısından ve ülkemize kayıt dışı sokulması nedeniyle kamu zararı bakımından endişe vericidir" dedi.

Söz konusu ürünlerin göz sağlığına son derece zararlı olduğunu belirten Vardi, ünlü markaların taklitlerinin sahte ve ucuz olmasının yanı sıra satın alan için suç teşkil etmemesi nedeniyle piyasada önemli miktarda kendine yer bulduğunundan bahsetti.

Vardi, plastik camlı güneş gözlüklerinin, 'çoğunlukla işçilerin gözlerine çapak kaçmasını engelleyen sert plastikten bir ürünmüş' gibi Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği'ne göre ithal edildiğine dikkat çekti.

Güneş gözlüklerinin ithalat denetimlerinin ilgili yönetmeliğe tabi bir ürün olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına Ekonomi Bakanlığınca gerçekleştirildiğini vurgulayan Vardi, şunları anlattı:

"İşin daha ilginç yanı, güneş gözlüklerinin mevzuata göre tehlike sınıfı en düşük olan, az tehlikeli ortamlarda kullanılabilecek Kategori 1 sınıfına girmesidir. Bu bahisle ithalatçının güneş gözlüğü ithal edebilmek için üreticiden veya tedarikçiden almış olduğu beyanı Ekonomi Bakanlığına ibraz etmesi yeterli olmaktadır."

Kaynak: AA