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Buradasınız : » » İthal araçların iadesinden 75 milyon lira gelir elde edildi

İthal araçların iadesinden 75 milyon lira gelir elde edildi

El konulan yaklaşık 42 bin ithal araçtan eylül sonu itibarıyla 5 bin 673'ü sahiplerine iade edilerek, yaklaşık 75,4 milyon liralık tahsilat gerçekleştirildi.

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İthal araçların iadesinden 75 milyon lira gelir elde edildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, el konulan ithal araçlarla ilgili sorunu çözmek amacıyla önce 12 Nisan'da "Gümrük Kanunu'na Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı Verilen Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik" çıkarıldı.

Yönetmelik kapsamında yapılan başvurularla eylül sonuna kadar bin 528 araç sahiplerine iade edildi. Bu araçlardan yapılan tahsilat tutarı 25 milyon 302 bin 401 lirayı buldu.

Vatandaşların mağduriyetini gidermek için 9 Mayıs'ta da "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle El Konulan Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik çerçevesinde eylül sonuna kadar 4 bin 145 aracın iadesi gerçekleştirildi. Bu araç sahiplerinden toplam 50 milyon 116 bin 819 lira tahsil edildi.

Böylece iki düzenleme kapsamında eylül sonuna kadar toplam 5 bin 673 araç iade edilerek, 75 milyon 419 bin 220 lira tahsilat yapıldı.

Etiketler: ithal araçlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
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