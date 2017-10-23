İtalyanların 'scarlet' elmasını Elazığ'da üretiyor

Elazığ'da yaşayan Murat Yıldız, 10 yıl önce Konya'nın Ereğili ilçesinde kontrol mühendisi olarak görevli gitti.

Burada üretim yapan İtalyan bir firmada 'scarlet' cinsi elmaları gördü ve İtalya'ya giderek üretemine dair eğitim aldı.

3 yıl süren eğitimin ardından Elazığ'ın Hankendi Mahallesi'nde 30 dönümde deneme amaçlı 5 bin fidan dikimi yaptı. Ardından kamudaki görevini bırakan Yıldız, Bulutlu köyünde 300 dönümlük arazide "scarlet" cinsi elma üretimine başladı.

Sadece yerli girişimcilerin değil İtalyan üreticilerin de dikkatini çeken Yıldız, kentte "scarlet" elma üreticiliğinin yaygınlaşmasına katkı sunuyor.

Bu yılki hasattan bin 200 ton rekolte bekleyen Yıldız, elmaları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Kaynak: AA