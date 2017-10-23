  • 23 EKIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.7
    EURO 4.353
  • BIST 107681.11
    ALTIN 151.777
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İtalyanların 'scarlet' elmasını Elazığ'da üretiyor

İtalyanların 'scarlet' elmasını Elazığ'da üretiyor

Elazığ'da yaşayan Murat Yıldız, İtalya'da eğitimini aldıktan sonra 300 dönümlük alanda "scarlet" elmasının üretimini yapıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İtalyanların scarlet elmasını Elazığda üretiyor

Elazığ'da yaşayan Murat Yıldız, 10 yıl önce Konya'nın Ereğili ilçesinde kontrol mühendisi olarak görevli gitti. 

Burada üretim yapan İtalyan bir firmada  'scarlet' cinsi elmaları gördü ve İtalya'ya giderek üretemine dair eğitim aldı. 

3 yıl süren eğitimin ardından Elazığ'ın Hankendi Mahallesi'nde 30 dönümde deneme amaçlı 5 bin fidan dikimi yaptı. Ardından kamudaki görevini bırakan Yıldız, Bulutlu köyünde 300 dönümlük arazide "scarlet" cinsi elma üretimine başladı.

Sadece yerli girişimcilerin değil İtalyan üreticilerin de dikkatini çeken Yıldız, kentte "scarlet" elma üreticiliğinin yaygınlaşmasına katkı sunuyor.

Bu yılki hasattan bin 200 ton rekolte bekleyen Yıldız, elmaları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: scarlet elması, murat yıldız, İtalya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER