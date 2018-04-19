İşyeri açan girişimcilere toplam 1 milyar lira destek verildi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Başakşehir Belediyesi ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'nin sertifika töreninde yaptığı konuşmada, şehirlerin artık klasik belediyecilik hizmetlerinin dışında çok farklı bir bakış açısıyla idare edildiğini söyledi.

Bugünkü sertifika töreninin Türkiye'deki belediyecilik anlayışının nereden nereye geldiğini gösteren çok güzel bir örnek olduğunu dile getiren Özlü, AK Parti'nin belediyecilik anlayışının "vatandaşa temas eden, hayata dokunan, insanı merkeze koyan" bir anlayış olduğunu anlattı.

Özlü, bugünkü sertifika töreninde de olduğu gibi AK Partili belediyelerin, vatandaşların iş kurması, girişimciliğe adım atması, geleceğe güvenle bakması için de, projeler ürettiğini aktardı.

Bakan Özlü, Vatandaşın derdiyle dertlenen bir belediye idaresi anlayışını Türkiye'nin her yerinde devam ettireceklerini vurguladı.

"Girişimin değerinin farkındayız"

Özlü, hükümetin, bakanlığın ve ekonomi yönetiminin girişimin değerinin farkında olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"O yüzden bütün ekonomi politikalarımızın hedefi girişimcinin önündeki engelleri kaldırmaktır. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki; Türkiye, girişimcinin desteklenmesi konusunda önemli mesafeler almıştır. Bakanlık olarak KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla, bu konuda önemli projelere imza atıyoruz. Küçük veya büyük demeden, üretmek isteyen, iş kurmak isteyen, işini büyütmek isteyen birçok kişiye can suyu olmaya çalışıyoruz. Özellikle AR-GE'ye, inovasyona, tasarıma yatırım yapan, bu kavramlarla büyümek isteyen girişimcilerimize, kapılarımızı ardına kadar açıyoruz."

Özlü, Türkiye genelinde bugüne kadar 27 bin Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kursu hayata geçirdiklerini kaydederek, bu kursların 2 bin 900'ünün İstanbul'da, 75'inin Başakşehir'de düzenlendiğini söyledi.

Toplamda 931 bin vatandaşın bu eğitimlere katıldığı bilgisini veren Özlü, tüm Türkiye'de 42 bin, İstanbul'da 3 bin 200 vatandaşın bu eğitimler sonunda kendi iş yerlerini açtığını, kendilerini asıl sevindiren olayın bu olduğunu vurguladı.

"Bu KOSGEB'in desteklerinden sadece bir tanesi"

Özlü, KOSGEB aracılığıyla; Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılan ve kendi işyerini açan girişimcilere, 987 milyon lira, yani yaklaşık 1 milyar lira destek verdiklerinin altını çizdi.

Uygulamalı Girişimcilik faaliyetlerinin KOSGEB desteklerinin sadece biri olduğunu aktaran Özlü, "Teknogirişim Sermaye Desteği Programı, Girişimcilik Desteği Programı, Yeni Girişimci Desteği Programı, Girişim Sermayesi Destekleme Programı gibi; çok sayıda programla, girişimcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Özlü, eğitime katılarak sertifika alanlara iş yerlerini açmaları temennisinde bulundu.

"Kursun ikincisini açtık"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, KOSGEB iş birliği ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nin desteğiyle başlattıkları Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kapsamında 540 kişinin girişimcilik eğitimi aldığını söyledi.

Bu eğitim sayesinde ilçede ciddi bir yatırım ağı oluşacağını ve eğitimi alanlara ciddi bir avantaj sağlayacağını dile getiren Kartoğlu, kursiyerlerin KOSGEB ve İŞKUR desteklerinden faydalanacağını anlattı.

Kartoğlu, yoğun talep nedeniyle bu eğitimin ikincisini başlattıklarını ve bu eğitime 520 vatandaşın katıldığını kaydederek, hedeflerinin üçüncü kursu açıp daha fazla destek sağlamak olduğunu bildirdi.

Konuşmalar sonrası eğitim alarak kendi iş yerlerini açan bazı kursiyerlere Bakan Özlü ve diğer protokol misafirler tarafından sertifikaları verildi.

Kaynak: AA