Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonunca (TÜGİK) Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "TÜGİK İş Zirvesi-2018" programına katıldı.

Toparlanan dünya ekonomisinin hızlı bir büyüme döneminde olduğuna işaret eden Mehmet Şimşek, bunun Türkiye açısından da önemli ve olumlu olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ekonomide son 15 yılda büyük bir başarı hikayesi yazdığını ifade eden Şimşek, bu dönemdeki ortalama büyümenin yüzde 5,7 olduğunu söyledi.

Bunun güçlü bir büyüme olduğunu vurgulayan Mehmet Şimşek, şöyle devam etti:

"Çin ve Hindistan'dan sonra en güçlü büyümeyi ülkemiz ve Endonezya sağladı. 2002'den önce ortalama yüzde 4,4 büyüyorduk. Bu bir puanlık farkın esas kaynağı siyasi istikrar ve reformlar. İkinci ve üçüncü nesil reformlar önem arz ediyor. Türkiye'nin dünyaya göre avantajları var. İstikrarı reformlarla desteklediğimiz ölçüde Türkiye büyümeye devam eder. Gelişmiş ülkelerle arayı kapatıyoruz. ABD ile arayı neredeyse 20 puan, AB ile ise 28 puan kapattık. Bu hızla devam edersen AB ile aramızdaki farkı 14 yılda kapatırız."

Türkiye'nin büyümesinin 2018'de de güçlü şekilde devam edeceğini kaydeden Şimşek, "Yılın ilk çeyreğine baktığımız zaman güçlü bir seyir var. Türkiye'nin orta vadeli programa paralel olarak büyüme olasılığı yüksek." dedi.

Türkiye'de yatırımda teşvik talebinin rekor düzeyde olduğunu anlatan Başbakan Yardımcısı Şimşek, geçen yıl 206 bin firmanın kredi garanti fonundan faydalandığını, bunun çok iyi bir sayı olduğunu bildirdi.

"AB'nin toparlanması Türkiye için şans"

Şimşek, Türkiye'de geçen sene 1 milyon 635 bin kişiye iş bulunduğunu belirtti.

"2007'den itibaren 511,8 milyon nüfuslu AB'de istihdam artışı 5,2 milyon kişiyken, 80,8 milyon nüfuslu Türkiye'de ise 8,7 milyon oldu. Bu dönemde yoksulluk azaldı. AB'nin ekonomik toparlanması Türkiye için şans. AB, İngiltere'nin ayrılma kararına rağmen güçlü bir şekilde devam ediyor. AB kaynaklı riskler oldukça düşük. 2040 yılına kadar AB'de 14 trilyon dolarlık altyapı yatırımı olacak. Biz bu nedenle AB'ye 3-4 yıldır 'Gelin sizinle şu Gümrük Birliğini genişletelim' diyoruz. Bunun sayesinde iş insanlarımız Avrupa'daki büyüyen pastadan pay alabilecek. Biz rekabetten korkmuyoruz, iddialıyız. Turizmde toparlanma var. Türkiye turizmde eskiden yakaladığı zirveye dönecek."

Turizm sektörünün güçlü ve önem verdikleri bir sektör olduğunu aktaran Mehmet Şimşek, bu sektörü sağlık turizmiyle güçlendirecek ciddi çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'nin 2002 öncesinde iflasın eşiğinde olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Türkiye enflasyonu tek haneye indirerek büyük bir başarı öyküsü yazdı. Fiyat istikrarı Türkiye için çok kritik. Enflasyonun hızlı bir şekilde tek haneye indirilip kalıcı olarak orada tutulması, büyüme ve kamu maliyesi açısından çok kritik."

Kaynak: AA