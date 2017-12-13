İstihdam Şurası ilk kez toplanacak

Çalışma Meclisi, Üçlü Danışma Kurulu, Kamu Personel Danışma Kurulu gibi sosyal diyalog platformlarıyla çalışma hayatının taraflarını bir araya getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu organizasyonlara İstihdam Şurası ile bir yenisini ekleyecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla ilki yarın "Daha da büyük hedeflere" sloganıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek şurada, işsizlik sorunundan hareketle istihdamı artırıcı politikalar ele alınacak.

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek şura kapsamında, "Uluslararası İstihdam ve Kariyer Kongresi" düzenlenecek ve İstihdam Seferberliği'ne en fazla istihdam sağlayarak destek veren işverenler ödüllendirilecek.

Sanayi 4.0 ve iş gücünün dijitalleşmesi ele alınacak

Şura kapsamındaki "Uluslararası İstihdam ve Kariyer Kongresi", İŞKUR tarafından 2013 ve 2014 yıllarında yapılan "Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi"nin devamı niteliğindeki üçüncü kongre olacak.

İstihdam alanındaki güncel bilimsel çalışmaların paylaşılacağı kongrede, özel politika gerektiren grupların istihdamının önündeki engellerin tespiti ve bunlara karşı çözüm önerileri geliştirilmesi, kalıcı istihdam yaklaşımları ile istihdamın artırılmasındaki yenilikçi yaklaşımların ele alınması planlanıyor.

Politika yapıcılar ile uygulayıcıları bir araya getirmeyi amaçlayan kongre kapsamında "Sanayi 4.0 ve iş gücünün dijitalleşmesi", "Engeli bireylerin eğitim ve istihdamına yönelik yeni yaklaşımlar", "Kadın istihdamının önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik öneriler" ile "Genç istihdamı ve NETT" başlıklarında paneller de düzenlenecek.

Kaynak: AA