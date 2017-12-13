  • 13 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.836
    EURO 4.505
  • BIST 109408.87
    ALTIN 153.104
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstihdam Şurası ilk kez toplanacak

İstihdam Şurası ilk kez toplanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından "Daha da büyük hedeflere" sloganıyla ilk kez İstihdam Şurası düzenlenecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstihdam Şurası ilk kez toplanacak

Çalışma Meclisi, Üçlü Danışma Kurulu, Kamu Personel Danışma Kurulu gibi sosyal diyalog platformlarıyla çalışma hayatının taraflarını bir araya getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu organizasyonlara İstihdam Şurası ile bir yenisini ekleyecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla ilki yarın "Daha da büyük hedeflere" sloganıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek şurada, işsizlik sorunundan hareketle istihdamı artırıcı politikalar ele alınacak.

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek şura kapsamında, "Uluslararası İstihdam ve Kariyer Kongresi" düzenlenecek ve İstihdam Seferberliği'ne en fazla istihdam sağlayarak destek veren işverenler ödüllendirilecek.

Sanayi 4.0 ve iş gücünün dijitalleşmesi ele alınacak

Şura kapsamındaki "Uluslararası İstihdam ve Kariyer Kongresi", İŞKUR tarafından 2013 ve 2014 yıllarında yapılan "Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi"nin devamı niteliğindeki üçüncü kongre olacak.

İstihdam alanındaki güncel bilimsel çalışmaların paylaşılacağı kongrede, özel politika gerektiren grupların istihdamının önündeki engellerin tespiti ve bunlara karşı çözüm önerileri geliştirilmesi, kalıcı istihdam yaklaşımları ile istihdamın artırılmasındaki yenilikçi yaklaşımların ele alınması planlanıyor.

Politika yapıcılar ile uygulayıcıları bir araya getirmeyi amaçlayan kongre kapsamında "Sanayi 4.0 ve iş gücünün dijitalleşmesi", "Engeli bireylerin eğitim ve istihdamına yönelik yeni yaklaşımlar", "Kadın istihdamının önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik öneriler" ile "Genç istihdamı ve NETT" başlıklarında paneller de düzenlenecek.

Kaynak: AA 

Etiketler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, istihdam şurası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER