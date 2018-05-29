İstihdam son bir yılda 1 milyon arttı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şubat 2018 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2018 verilerine göre, Şubat 2018’de Şubat 2017’ye göre 4/A sigortalı çalışan sayısında toplamda 1 milyon artış olurken, imalat sanayii sektöründe 4/A sigortalı çalışan sayısında 202 bin artış görüldü.

En fazla sigortalı inşaat sektöründe

Sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla artan sektör 145 bin artışla bina inşaatı sektörü oldu.

Bu sektörü 76 bin artışla eğitim, 65 bin artışla kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik, 54 bin artışla perakende ticaret, 49 bin artışla insan sağlığı hizmetleri sektörleri takip etti.

Sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla artan iller

İstanbul, 165 bin artışla sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla artan il oldu. İstanbul’u 70 bin artışla Ankara, 64 bin artışla İzmir, 45 bin artışla Antalya ve 39 bin artışla Bursa takip etti.

İmalat sanayisinde sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla artan sektör 36 bin artışla giyim eşyaları imalatı sektörü oldu.

Bu sektörü 25 bin artışla ana metal sanayii, 24 bin artışla tekstil ürünleri imalatı, 16 bin artışla makine ve ekipman imalatı, 14 bin artışla metalik olmayan ürünlerin imalatı sektörleri takip etti.

Kaynak: İHA