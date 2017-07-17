İstihdam seferberliğiyle 4 ayda 1,5 milyon kişiye iş imkanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin istihdam seferberliği kapsamında reel sektöre çağrıda bulunmasıyla bu yılın ilk dört ayında 1 milyon 488 bin kişilik ek istihdam sağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Şubat'ta Türkiye Ekonomi Şurasında yaptığı konuşmada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) tüm üyeleri nezdinde yeni bir istihdam seferberliği başlatmasının ve hükümetin açıkladığı teşvik paketlerinin meyvesi görülmeye başlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre nisanda işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 10,5 ile son 10 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu yılın ocak ayında yüzde 13'e yükselen işsizlik oranı, şubat ve mart döneminde sırasıyla yüzde 12,6 ve yüzde 11,7'ye gerilemişti.

Geçen yıl sonunda 26 milyon 669 bin kişi istihdam edilirken, nisan sonu itibarıyla 1 milyon 488 bin kişiye ek istihdam sağlandı. Böylece nisan sonunda istihdam edilenlerin sayısı 28 milyon 157 bine ulaştı. Nisan sonunda işsiz sayısı ise 3 milyon 287 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Tarım dışı istihdam verisi nisanda bir önceki aya kıyasla 1,4 puanlık düşüşle yüzde 13,7'den yüzde 12,4'e geriledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sonrasında ivedi şekilde hayata geçirilen tedbir ve teşvikler sayesinde büyüme başta olmak üzere makro ekonomik verilerde piyasa beklentilerinin üzerinde pozitif seyir gözlendi.

İş gücü verilerinde hayata geçirilen teşvik ve istihdam seferberliği sayesinde 15 Temmuz darbe girişimi öncesi seviyeler görüldü. Geçen yılın temmuz döneminde işsizlik oranı yüzde 10,7, işsiz sayısı 3 milyon 324 bin kişi ve tarım dışı işsizlik oranı yüzde 13 düzeyinde idi.

"Hizmet ve inşaat sektöründe istihdam tarihi zirvesine ulaştı"

Ziraat Bankası ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, Türkiye'nin bütün dünyayı zora sokan 2008 krizi sonrasında gelişmelere en yenilikçi tepkileri veren ülkelerden birisi olduğuna dikkati çekti.

Krize neredeyse hiç düşmemeyi başaran ülkenin finansal istikrarın önemini hızlı kavrayarak gerekli tamponları kurduğunu anlatan Yılmaz, tamponların maliye politikası tarafının bütçe disiplini, para politikası tarafının da kredi büyümesi olduğunu belirtti.

Yılmaz, böylece iktisadi faaliyetin yavaşlamaya yüz tuttuğu başarısız darbe girişimi sonrasında hızla önlemlerin devreye alınabildiğini aktardı.

Türkiye'de uygulamaya alınan mali tedbirler ve istihdam seferberliği sayesinde ülke ekonomisinin pek çok gözlemciyi şaşırtarak beklentilerin üzerinde büyümeyi başardığını söyleyen Yılmaz, "Yılın ilk çeyreğinde ekonomi yüzde 5 büyürken, yaklaşık 500 bin kişiye yeni istihdam sağlandı. Böylece işsizlik oranı mevsim etkileri hariç tutulduğunda yüzde 11,9'dan yüzde 11,3'e kadar iyileşti." dedi.

Yılmaz, nisan ayı verilerinin açıklanmasıyla Türkiye'de hizmet ve inşaat sektöründe istihdamın tarihi zirvesine ulaştığını vurguladı.

Her iki sektörün nisan ayında 93 bin vatandaşa yeni istihdam sağlarken, havaların ısınmaya başlamasıyla ekonominin lokomotif sektörlerinden inşaatın toplamda 2,1 milyon kişiye iş imkanı sunduğunu ifade eden Yılmaz, hizmet sektörünün de nisan ayında 76 bin vatandaşa yeni istihdam sağladığını kaydetti.

Ekonomist Yılmaz, sosyal yaşamdaki gelişmelerle birlikte kadın istihdamının güçlendiğini ve kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 33,4 seviyesine yükseldiğini belirtti.

Özellikle teknik bilgi gerektiren iş kollarında kadın çalışan sayısının bu yıl yaklaşık 60 bin kişi, profesyonel çalışan kadın sayısının da yaklaşık 90 bin arttığını dile getiren Yılmaz, "Türkiye'de kadın nüfusun iş gücüne katılımı Polonya, Meksika, Güney Kore gibi benzer ülkelere kıyasla daha düşük. Bahsi geçen ülkelerde kadın nüfusun iş gücüne katılımı yüzde 50'nin üzerinde. Türkiye'de soysal alanda kat edilen mesafeyle birlikte kadınların iş gücüne daha fazla katılımı ile ekonominin arz tarafındaki potansiyel büyümesinin güvence altına alındığı söylenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Nisanda işsiz sayısı 355 bin azaldı

AA Finans Analisti ekonomist Haluk Bürümcekçi, nisan ayında işsizlik oranının yüzde 10,5 ile gerilemeye devam ettiğini, tarım dışı işsizlik oranının da yüzde 12,4 seviyesine indiğini belirtti.

İşsizlik oranındaki değişimin mevsimselliğin gerektirdiği azalış yönünde olduğunu ancak daha yüksek boyutta düşüş görüldüğünü ifade eden Bürümcekçi, nisan ayında istihdamın aylık 668 bin artarken, iş gücünün 313 bin artış gösterdiğini ve işsiz sayısının 355 bin azaldığını söyledi.

Bürümcekçi, özellikle iç talebin seyri açısından önemli bir gösterge olarak izledikleri istihdamın yıllık artış hızının yüzde 1,9 ve tarım dışı istihdamın yıllık artış hızının yüzde 2,5 ile önceki aya göre yükseldiğini vurguladı.

Tarım dışı istihdam artışını ticaret ve inşaat sektörünün sürüklediğini ancak sanayide toparlanmanın zayıf olduğunun söyleyen Bürümcekçi, tarım dışı sektörlerde istihdam edilenlerin sayısında önceki aya göre 433 bin artış görüldüğünü aktardı.

Haluk Bürümcekçi, hizmetlerde 223 bin, inşaatta 183 bin ve sanayide 26 bin artış yaşandığını belirtti ve şunları kaydetti:

"Hizmetlerdeki artışın önemli bir kısmının, önceki aylarda olduğu gibi eğitim, sağlık, kamu yönetimi ve savunma gibi kamu hizmetlerine ilişkin istihdamdan değil toptan ve perakende ticaret sektöründen kaynaklandığı da görülmektedir. Arındırılmış veride ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre gözlenen 529 bin kişilik istihdam artışının, 446 bini hizmetler sektörü kaynaklı olurken, inşaat sektöründe 93 bin artış, sanayi sektöründe ise 9 bin kişilik istihdam azalışı görülmüştür. İş gücü piyasasında iyileşme eğilimi devam ederken, bu gelişmede şubat ayında devreye giren teşviklerin ve büyümedeki toparlanmanın etkili olmaya devam ediyor."

Dönemler itibarıyla işsizlik oranı şöyle:

Dönem İşsizlik Oranı (Yüzde)

Nis.16 9,3

May.16 9,4

Haz.16 10,2

Tem.16 10,7

Ağu.16 11,3

Eyl.16 11,3

Eki.16 11,8

Kas.16 12,1

Ara.16 12,7

Oca.17 13,0

Şub.17 12,6

Mar.17 11,7

Nis.17 10,5

