İstihdam seferberliği "milyonlar"a ekmek oldu

Bölgedeki yatırımcılarla görüşmek için geldiği Şanlıurfa'da, AA muhabirine açıklamada bulunan Tüm Sanayiciler ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, Türkiye'nin ekonomik açıdan zor bir süreçten geçtiğini, seferberlik kapsamında yapılacak tüm çalışmaları desteklediklerini belirtti.

Sadece TÜMSİAD olarak ilk aşamada 5 bin kişiyi istihdam ettiklerine dikkati çeken Doğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde istihdama destek verilmeye çalışıldığını söyledi.

Doğan, sanayiciler ve yatırımcılarla sık sık bir araya geldiklerini belirterek, "Maliye Bakanlığının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Çalışma ve İş Kurumunun (İŞKUR) çok güzel kampanyaları var. Bu kampanyalar doğrultusunda işverene destek olunacak, vergiden muaf olunacak. Yeni eleman alımında devletin ödediği ciddi vergiler var." diye konuştu.

Yürütülen çalışmalarla iyi bir noktaya geldiklerini vurgulayan Doğan, "Cumhurbaşkanımızın 2 milyon hedefi vardı. Türkiye genelinde zannediyorum bu hedeflere yaklaşılıyor. İstihdam seferberliği çağrısının ardından 1 milyona yakın kişi iş bulmuştur." ifadelerini kullandı.

"Piyasa hareketlendi"

Doğan, özellikle meslek ve iş edinme kurslarına ilgi gösterildiğini, seferberlik sayesinde piyasalarda canlanma gözlemlediklerini dile getirdi.

İstihdam sağlanan alanların başında tekstil, sanayi ve otomotiv sektörlerinin geldiğine işaret eden Doğan, şöyle devam etti:

"Baktığımız zaman makine sektöründe ciddi şekilde istihdamlar sağlanıyor ama son zamanlardaki bu kampanya tekstil sektörünü biraz daha heyecanlandırdı. Organize sanayi bölgelerinde yapılan anketlerde de ara elemanlarla ilgili kampanyaya ciddi destek sağlandı. Biraz piyasa içerisinde hareketlenme oluşturdu, iyi moral oldu."

"Cazip fırsatlar var"

Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy da özellikle istihdam konusunda vatandaşa daha fazla destek olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Atasoy, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Devletimizin son dönemde özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde uyguladığı bir kalkınma projesi var. Bu projeler kapsamında sanayicilerimiz için, işverenlerimiz için, bu bölgede iş yapmak isteyen herkes için cazip fırsatlar var. Bizler buraya gelerek bu fırsatları her şeyden önce yerinde öğrenmek; hem Türkiye'de hem de dünyanın her yerinde gittiğimiz ülkelerde bunu anlatmak istiyoruz. Yapılacak yatırımlar bu illerin kalkınmasına katkı sağlayacak, aynı zamanda istihdam oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.