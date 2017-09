Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Özellikle iş ve sosyal güvenlik kanununda yaptığımız düzenlemeler, yine benim bakanlığım içerisinde İŞKUR'un, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitimleri, aktif iş gücü programlarıyla gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler kadınların çalışma hayatında daha güçlü olarak yer almasını sağlamış durumda. Yüzde 33'lere ulaşmış iş gücüne katılım oranına sahibiz şu anda. İstihdam oranlarında çok ciddi bir artış trendini yaşıyoruz." dedi.

Adana Valiliğini ziyaret eden Bakan Sarıeroğlu, valilik şeref defterini imzaladı, Vali Mahmut Demirtaş ile bir süre basına kapalı görüşme yaptı.

Daha sonra Sarıeroğlu, AK Parti Adana Kadın Kolları tarafından iş dünyasında faaliyet gösteren kadınların katılımıyla bir otelde düzenlenen "Kadınlar Konuşuyor" toplantısına iştirak etti.

Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, bugünün kendisi için çok anlamlı olduğunu, Adana'da doğmuş, büyümüş ve birçok güzelliği burada yaşamış bir bakan olarak burada ilk programını kadınlarla yapmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

Mimar Kemal İlkokulunda okuduğunu belirten Sarıeroğlu, ilkokuldayken Adana'ya gelen protokol misafirlerini karşılayan kız olduğunu belirterek, Adana'nın birçok evladının bu makamlara, mevkilere gelmesi temennisinde bulundu.

Kadın konusunun önemli, uzun yıllar hem siyasette hem çalışma hayatında özel olarak çalıştıkları alan olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, son yıllarda devrim niteliğinde atılımları yaptıkları, Türkiye'de kadıların hayatın her alanında daha iyi noktalara, üst noktalara gelmesi için büyük bir çaba içerisinde olduklarını dile getirdi.

"Kadına, her türlü ayrımcılığın hep birlikte karşısındayız"

Çalışma hayatına dair hangi konu varsa, hepsini masaya yatırıp Adana'nın fotoğrafını çekebilmeyi sağlayacak şekilde güçlü bir ekiple geldiklerinin altını çizen Bakan Sarıeroğlu, buradaki toplantıda, Adana çalışma hayatını, iş gücü piyasasını daha nasıl hareketlendirebilecekleriyle ilgili istişareler yapacaklarını anlattı.

Kadınların hem siyasete, hem iş hayatına girişinin tüm dünyada tartışılan, üzerinde kafa yorulan bir konu olduğuna dikkati çeken Jülide Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hem ülkemizde, hem dünyada kadın meselesi, siyaset üstü, ideolojiler üstü görülen bir mesele, ülkemizde de biz bunu bu şekilde ele alıyoruz. Kadına, her türlü ayrımcılığın hep birlikte karşısındayız. Kadınlara yönelik her türlü şiddetin karşısındayız, sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik şiddetle ilgili meselelere yaklaşıyoruz. Kadınlar, zorluk yaşadıkları zamanda hem kamu kurumlarına ulaştıklarında ideolojileri, hangi siyasi görüşe mensup oldukları sorulamaz. Her kadının, tüm dünyada da aynı şekilde sıkıntı yaşayan, ihtiyaç duyan, el uzatılması talebinde bulunan herkese biz sosyal devlet anlayışıyla insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla yanında olmak durumundayız. Bu ilkeyle hareket ediyoruz. "

"İstihdam oranlarında çok ciddi bir artış trendini yaşıyoruz"

Kadın güçlü olursa, ülke olarak daha güçlü olunacağını belirten Sarıeroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"AK Parti olarak 15 senede yaptığımız en önemli düzenlemeleri kadınların çalışma hayatında daha da güçlendirilmesine yönelik olduğunu buradan söylemek istiyorum. Özellikle iş ve sosyal güvenlik kanununda yaptığımız düzenlemeler, yine benim bakanlığım içerisinde İŞKUR'un, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitimleri, aktif iş gücü programlarıyla gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler kadınların çalışma hayatında daha güçlü olarak yer almasını sağlamış durumda. Yüzde 33'lere ulaşmış iş gücüne katılım oranına sahibiz şu anda. İstihdam oranlarında çok ciddi bir artış trendini yaşıyoruz. Bunların daha da artması için elimizden gelen çabayı gerçekleştireceğiz. Çalışma hayatında kadınların da önüne çıkan güçlüklerini ortadan kaldırmak için de birçok politikayı hayata geçiriyoruz. Kadınların, çocuk bakım yükümlülüğünün daha da azaltılmasıyla ilgili kanunu düzenlemeleri yaptık. Doğum öncesi ve sonrası izinlerimiz şu anda Avrupa'dan bile en yüksek oranlarda. Kadınlar doğum sonrası iş hayatından kopmasınlar diye yıllık izinlerini doğum izinlerinden sonra esnek olarak çalışabilme, yarı zamanlı çalışıp, 2, 4, 6 ay süreyle tam zamanlı olarak maaş almalarını sağlayıp sigortalılıklarının tam zamanlı olmalarını sağlayarak bu kopuşu engellemek için çok önemli bir mekanizmayı devreye soktuk. Engelli çocuğu olan kadınlarla ilgili de düzenlemeleri yaptık."

"Kadınların işe yerleştirme oranı yüzde 41 artmış"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, 2006 yılından itibaren çok güçlü teşvik uygulamalarıyla kadınların iş hayatına girişlerinin arttığını, bakanlık olarak yeni modeller üzerinde çalıştıklarını aktararak, "Ocak ağustos döneminde çok sevindirici bir şey. İŞKUR tarafından 717 bin işe yerleştirmemiz olmuş. Kadınların işe yerleştirme oranı yüzde 41 artmış. 230 bin kadını biz bu dönemde işe yerleştirmişiz. İŞKUR açısından bu, bugüne kadar ulaştığımız en yüksek seviye." diye konuştu.

"Siyaset alanı mücadeleyi gerektiriyor"

Bakan Sarıeroğlu, siyasette kadının daha çok sayıda yer almasını çok önemli olduğunu belirtti.

Kendisinin AK Parti içinde yetiştiğini, ilk olarak sandık görevlisi olarak göreve başlayıp çok çeşitli kademelerde görev aldığını anlatan Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Siyaset alanı mücadeleyi gerektiriyor. Bizler AK Parti'de kadınlar olarak gerçekten iyi imkanlara sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, kadınların siyasette yer almasıyla ilgili çok ciddi inisiyatif kullanıyor. Kadınlarda hep bunu talep ediyor. Bizler bu anlamda gerçekten 14 yıldır partimizin temel direği olduk. Seçimlerde referandumlarda AK Parti büyük başarılar elde ettiyse bunda AK kadınların da büyük emeği vardı. Partimiz kadınlar açısından da bir okul niteliğinde."

Sarıeroğlu, kadınların siyasete girme konusunda daha cesaretli olmasını istedi.