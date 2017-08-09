İstihdam köprüsüyle binlerce kişi iş sahibi oldu

Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan "İş Danışma Ofisi" ile iş arayanlar ve işverenler arasında köprü kuruldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesine iş istemek için gelenlere yardımcı olmak amacıyla 1 Şubat 2015'te oluşturulan İş Danışma Ofisi'nde iş isteyenler ve işçi arayanlar bir araya getiriliyor ve günlük ortalama 60 kişinin talebine yanıt veriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, belediyelerin vatandaşlar tarafından çok ciddi bir iş talebiyle karşı karşıya kaldığını fakat gelen taleplerin tamamının belediye bünyesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Belediye olarak gelen taleplere kayıtsız kalamadıklarını ifade eden Türel, "Belediyenin tüm başvuruları bünyesinde değerlendirmesi mümkün değil. Şu anda bağlı kurumlar da dahil tüm kadrolar dolu. Zaman zaman teknik kadrolarda eksilmeler olursa sadece onların yerine bazı yeni arkadaşlar alınıyor. Fakat gelen taleplere de kayıtsız kalamazdık. Bu nedenle Halkla İlişkiler Daire Başkanlığımız bünyesinde İş Danışma Ofisi oluşturduk." dedi.

İş Danışma Ofisi'ne kurulduğu günden beri 20 bin 28 kişinin başvurduğunu anlatan Türel, şunları kaydetti:

"İş arayan da işçi isteyen de İş Danışma Ofisi'ne başvuruda bulunuyor. İş Danışma Ofisi'ne kaydını yaptıran kişiler işe yönlendiriliyor. Bugüne kadar 20 binin üzerinde başvuru olmuş. Bu kişilerin 8 bin 407'si 'Belediyede iş yoksa benim işe ihtiyacım yok' diyerek başka yerlerde işe yerleştirme talebimizi kabul etmeden geri dönmüş. 10 bin 522 kişiyi işe yönlendirilmiş, bunlardan 5 bin 877'si işe yerleştirilmiş. Yaklaşık bin 500 kişi de işe yönlendirdiğimiz yere gitmemiş."

İşçi talep ediliyor

"Belediye eskiden iş talep edilen bir kurum iken şimdi işçi talep edilen bir kurum haline dönüştü" diyen Türel, 5 yıldızlı otellerden Organize Sanayi Bölgesine, havalimanından Antalya Serbest Bölgesine kadar birçok yerin insan kaynaklarıyla irtibat halinde olduklarını ve buralardan eleman ihtiyacının belediyeye bildirildiğini dile getirdi.

Türel, "Biz belediye olarak eskiden iş arayandık, şimdi işveren 'Şu kadar eleman istiyorum.' diye bizden eleman talep ediyor. Oteller istediği zaman 10-15 kişiyi çağırıyoruz ve kendi servis araçlarımız o otellere işçileri götürüyor. Mülakatlara da kendi araçlarımızla götürüyoruz. Havalimanından bazı firmalar buraya geldi ve aşağıdaki toplantı salonunda seçmelerini yaptılar." diye konuştu.