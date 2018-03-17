İstenmeyen mesajlara ceza yağdı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2017 Faaliyet Raporu'nu açıkladı.

Rapordan derlenen bilgilere göre, pazarlama ve tanıtım amaçlı mesaj, arama ve e-posta gibi uygulamalara yönelik şikayetler geçen yıl da artarak devam etti.

Şikayet yüzde 53 arttı

Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi (TİSS) üzerinden önceki yıl yapılan şikayet sayısı 239 bin 901 olurken, bu sayı geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 53 artışla 368 bin 915'e ulaştı.

Geçen yıl yapılan şikayetlerin yüzde 91'i SMS, yüzde 7'si sesli arama ve yüzde 2'si e-postayla ilgili başvurulardan oluştu.

Ceza tutarı yüzde 63 oranında arttı

Bu şikayetler kapsamında ticaret il müdürlükleri toplam 13 milyon 694 bin 762 lira idari para cezası uygulandı. Bakanlığın 2016'da kestiği ceza tutarı 8 milyon 357 bin 986 lira olarak kayıtlara geçmişti. Böylece geçen yıl kesilen ceza tutarı bir önceki yıla göre yüzde 63 oranında artmış oldu.

TİSS, Bakanlığın internet sitesi üzerinden başvurusu yapılmasına olanak sağlıyor. Bu sistemle şikayet başvurularının elektronik ortamda kolay ve etkin şekilde alınması, ticaret il müdürlüklerince yürütülen inceleme sürecinin takip edilmesi, şikayet başvurularına ilişkin istatistiki bilgilerin oluşturulabilmesi mümkün hale geldi.

Kaydedilen e-ticaret sitesi artıyor

Öte yandan, e-ticaret yapan sitelerin kayıt altına alınması amacıyla oluşturulan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), 4 Aralık 2017'de hizmete girdi. 9 Ocak itibarıyla sisteme kaydolan işletme sayısı 14 bin 202, site sayısı 14 bin 769 ve yurt dışı üzerinden satış yapan işletme sayısı 366 oldu. ETBİS ile vatandaşların, e-ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere ait bilgilere kolaylıkla ulaşması ve bu alandaki kayıt dışılığın önüne geçilmesi sağlanacak.

Kaynak: AA