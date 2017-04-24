İşte en fazla güneş gözlüğü ithal ettiğimiz ülke

Baharın gelmesiyle güneş gözlüklerine talep artarken geçen yıl güneş gözlüğü ithalatı için ödenen tutar 127 milyon 849 bin 366 dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl en fazla güneş gözlüğü Çin'den ithal edildi.

Çin'den 6 milyon 489 bin 875 güneş gözlüğü ithal edilirken ödenen tutar 71 milyon 894 bin 11 dolar oldu.

Geçen yıl en çok güneş gözlüğü ithal edilen ikinci ülke ise İtalya oldu. İtalya'dan 838 bin 186 güneş gözlüğü ithal edildi, bu ülkeye 47 milyon 250 bin 264 dolar ödendi.

Güneş gözlüğü ithalatı Çin'den ortalama 11 dolar, İtalya'dan ise ortalama 56,3 dolara gerçekleştirildi.

Türkiye'de, geçen yıl ithal edilen toplam 7 milyon 566 bin 770 güneş gözlüğü için ödenen tutar, 127 milyon 849 bin 366 dolar oldu.

Fiyatları 100-2 bin lira arasında değişiyor

Gözlükçüler ve Optikçiler Konfederasyonu Başkanı Turgut Vardi, gözlük satışlarının özellikle ilkbahar ve yaz döneminde yoğunluk kazandığını söyledi.

Vardi, marka özelliği elde etmiş firmaların gözlüklerinin çok talep gördüğünü ifade ederek güneş gözlüğü fiyatlarının 100 lira ile 2 bin lira arasında değiştiğini kaydetti.

Fiyatlarının uygun olması nedeniyle en fazla güneş gözlüğü ticaretinin Çin ile yapıldığını belirten Vardi, "Bu her ürünün kali·tesi·z veya sağlıksız olduğu anlamına gelmez. Tüketicinin, UVA ve UVB gibi ultraviyole ışınlarını absorbe edebilen ürünleri tercih etmesini öneriyoruz." dedi.

Güneş gözlüklerinin ruhsatlı optisyenlik müesseselerinden alınması konusunda tüketiciyi uyaran Vardi, uzman kişilerin tavsiyeleri doğrultusunda doğru gözlük kullanımına yönelmenin önemine işaret etti.

Tüketicilere, kaçak yollarla gelmiş, işporta malı gözlüklerden uzak durmalarını öneren Vardi, garanti· kapsamında olmayan sağlıksız güneş gözlüklerinin alınmamasını istedi. AA