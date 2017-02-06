İşte altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, cuma günü öğleden sonra ABD'de açıklanan verilerin ardından dolar kuruna paralel düşüşle yüzde 0,8 azalarak günü 144,9 liradan tamamladı.

Yeni haftaya düşüş eğilimini sürdürerek başlayan gram altın, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 144,3 liradan işlem görüyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238, Cumhuriyet altını 970 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise cuma günü yüzde 0,24 yükselişle 1.218 dolardan günü tamamlamasının ardından bugün de yüzde 0,15 artışla 1.221 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasına karşın işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verisinin beklentilerden kötü gelmesinin dolardaki düşüş eğilimini desteklediğini kaydetti.

Altının ons fiyatındaki yükselişlerin kalıcı olmayabileceğini belirten Memiş, doların küresel piyasalarda değer kaybetmesinin emtia fiyatlarına olumlu yansıdığını ifade etti.

Bu haftanın veri açısından oldukça sakin olacağını ve piyasalardaki agresif hareketlerin azalabileceğini kaydeden Memiş, bu hafta altının gram fiyatının 144,0-146,5 liradan ve ons fiyatının 1.218-1.228 dolardan işlem göreceği öngörüsünde bulundu.