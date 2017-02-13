İşte 9 yılda sigaraya harcanan para...

TAPDK'nin verilerine göre, sigaraya 2006-2015 yılları arasında 256,7 milyar lira harcandı.

Türkiye’de 2006-2015 yılları arasında sigaraya 256,7 milyar lira harcanırken, iç piyasada bir trilyon adedin üzerinde sigara satışı gerçekleşti. Tütün ve Alkol Piyasa Düzenleme Kurumu (TAPDK) verilerine göre, sigara paketlerinin üzerindeki uyarı yazılarının uygulamaya başlandığı 2010 yılında, Türkiye'de sigara tüketimi yüzde 15 azaldı. 2015 yılına kadar aynı seviyede devam eden sigara tüketimi tekrar artışa geçtiği kaydedildi. İHA