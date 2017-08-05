İstanbullu mevduatta liderliği bırakmıyor

İstanbul, kişi başına düşen 45 bin 888 liralık toplam mevduatla 2014 yılı 3. çeyreğinden itibaren Ankara'dan devraldığı liderliği bırakmıyor.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre 2014 yılı 2. çeyreğinde kişi başına düşen toplam mevduat hacminde Ankara 30 bin 572 lira ile İstanbul'u geride bıraksa da bir sonraki çeyrekte İstanbul 31 bin 599 liralık kişi başına düşen mevduat hacmiyle Ankara'yı geçmişti.

2014 yılı 3. çeyrekten bu yana kişi başına mevduat hacminde Ankara'nın önünde liderliğini sürdüren İstanbul'da bu yılın haziran sonunda kişi başına mevduat yıllık bazda yüzde 18,5 artarak 45 bin 888 liraya yükseldi. Geçen yılın haziran ayında İstanbul'da kişi başına düşen mevduat tutarı 38 bin 734 lira düzeyindeydi.

Haziran sonu itibarıyla Ankara'da kişi başına düşen mevduat miktarı 42 bin 328 lira olurken Ankara, İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı.

Kişi başına düşen mevduat hacminde İstanbul ve Ankara'nın ardından ilk on sıra içerisinde yer alan diğer iller sırasıyla; 19 bin 641 lirayla İzmir, 18 bin 260 lirayla Muğla, 16 bin 639 lirayla Kocaeli, 15 bin 404 lirayla Antalya, 13 bin 590 lirayla Bursa, 13 bin 483 lirayla Denizli, 13 bin 344 lirayla Eskişehir ve 13 bin 76 lirayla Yalova oldu.

Bu yılın haziran sonu itibarıyla kişi başına düşen mevduat hacminde son sırada yer alan il Muş oldu. Muş'ta kişi başına düşen mevduat bin 986 lira düzeyinde gerçekleşti. Kişi başına düşen mevduatta Muş'tan sonra son beş sırada ise; 2 bin 178 lirayla Şanlıurfa, 2 bin 237 lirayla Ağrı, 2 bin 554 lirayla Van ve 2 bin 593 lirayla Bitlis yer aldı.

Kişi başına nakdi kredi kullanımı

Kişi başına nakdi kredi kullanım tutarları incelendiğinde, 2017 ikinci çeyrek sonu itibarıyla İstanbul'da kişi başına 51 bin 587 lira nakdi kredi kullanıldı. Kişi başına nakdi kredi kullanımı İstanbul'da son bir yıllık dönemde yüzde 20,6 arttı. 2016'nın haziran sonunda İstanbul'da gerçekleştirilen kişi başına nakdi kredi kullanımı 42 bin 784 lira düzeyindeydi.

Kişi başına nakdi kredi kullanımı en çok olan ikinci il 46 bin 189 lira ile Ankara olurken, bu ili 31 bin 713 lirayla Denizli, 29 bin 30 lirayla Antalya, 22 bin 876 lirayla İzmir ve 22 bin 629 lirayla Kocaeli takip etti.

Aynı dönemde kişi başına kredi kullanımının en düşük olduğu iller sırasıyla 3 bin 615 lirayla Hakkari, 3 bin 745 lirayla Şırnak ve 3 bin 880 lirayla Muş oldu.

Kişi başına takipteki alacak miktarı

Haziran sonu itibarıyla kişi başına takipteki alacak miktarında Ankara bin 566 liralık takipteki kredi tutarıyla ilk sırada yer alırken, Ankara'yı bin 342 lirayla İstanbul izledi.

Ankara'da son bir yılda kişi başına takipteki alacak tutarı yüzde 12,4, İstanbul'da yüzde 13,8 artış gösterdi.

Kişi başına takipteki alacak miktarının en düşük olduğu il 44 lira ile Ağrı oldu.

Banka şubelerinin yarıdan fazlası 5 ilde

Türk bankacılık sektörü haziran sonu itibarıyla yurt içinde 11 bin 633 şube ile hizmet verirken, en fazla banka şubesi, 3 bin 289 ile İstanbul'da yer aldı.

İstanbul'u, bin 91 şubeyle Ankara, 776 şubeyle İzmir, 447 şubeyle Antalya ve 429 şubeyle Bursa takip etti.diyor. Beş ildeki 6 bin 32 banka şubesi, toplam sayının yüzde 50'den fazlasını oluşturdu. Bayburt, 10 şubeyle en az banka bulunan şehir olurken, bu ili, 12 şubeyle Kilis, 13 şubeyle Tunceli izledi.

İller bazında her bir banka şubesinin kaç kişiye hizmet verdiğine bakıldığında ise kişi başına en az banka şubesi Muş'ta bulunuyor. Muş'ta 22 bin 583 kişiye bir banka şubesi düşüyor. Muş'u, 21 bin 325 kişiye bir banka şubesi düşen Şanlıurfa izledi.

Kişi başına en fazla banka şubesi ise İstanbul'da bulunuyor. 4 bin 501 kişiye bir banka şubesi düşen İstanbul'u, 4 bin 836 kişiyle Muğla, 4 bin 900 kişiyle Ankara ve 4 bin 943 kişiyle Artvin takip etti.

