İstanbul'daki konutların sadece yarıya yakını otoparklı

İstanbul'da 900 bin konutun incelendiği araştırmaya göre, Kent genelinde konutların yüzde 42'sinin otoparkı bulunuyor. Otoparklı konutların yüzde 45'i kapalı, yüzde 55'i ise açık otopark şeklinde. Bir yaş ve altındaki yeni konutlar değerlendirildiğinde, İstanbul'da otoparka sahip olma oranı yüzde 44'e çıkıyor.

Otoparkı olan yeni konutların yüzde 54'ü kapalı, yüzde 46'sı ise açık otopark şeklinde.

Kadıköy, Kartal, Tuzla ve Pendik'te oran yüzde 60'ın üzerinde

Otoparklı konutların en çok bulunduğu ilçeler incelendiğinde Anadolu Yakası ön plana çıkıyor. Otoparklı konutların en çok bulunduğu ilçelerin başında yüzde 74 ile Kadıköy geliyor. Kadıköy'deki her 4 konuttan neredeyse 3'ünün açık veya kapalı otoparkı bulunuyor.

Kadıköy'ü yüzde 70 ile Kartal, yüzde 65 ile Tuzla, yüzde 61 ile Pendik ve yüzde 59 ile Sarıyer izliyor.

Araştırmaya göre, İstanbul'daki konutlarda otoparkın en az bulunduğu ilçe Adalar oldu. Adalar'da konutların sadece yüzde 1'inde açık veya kapalı otopark bulunuyor.

"Otopark konutun değerini artıyor"

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "İstanbul genelinde otopark olması konutun değerini ortalama yüzde 45 artırıyor. Otopark olmasının konut metrekare satış fiyatına en fazla katkı sağladığı ilçeler de sırasıyla Üsküdar, Eyüp, Bahçelievler ve Beşiktaş." diye konuştu.