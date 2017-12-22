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İstanbul'daki konutlarda aşırı değerlenme durdu

İstanbul'da 2010-2015 döneminde aşırı artış gösteren konut fiyatları, 2016 sonrasında beklentilere paralel artış göstermeye başladı.

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İstanbuldaki konutlarda aşırı değerlenme durdu

İstanbul'da 2010-2015 döneminde konut fiyatlarında aşırı değerlenme gözlemlendiği, 2016 sonrasında ise fiyat artış hızının beklentilere paralel hareket etmeye başladığı belirlendi.

REIDIN ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan rapordan derlenen bilgilere göre, İstanbul'da konut fiyatlarındaki aşırı değerlenme; 2010 başında genel olarak merkezi ile orta-yüksek gelir grubunun tercih ettiği ve arazi kısıtlarının bulunduğu merkezi ilçelerde başladı.

Aşırı değerlenme, 2012-2013'ten başlayarak İstanbul geneline yayıldı ve özellikle arazi kısıtlamalarının nispeten daha az olduğu ve büyük konut projelerinin tercih edildiği çevre ilçelerde ciddi boyutlara ulaştı.

İstanbul genelinde görülen söz konusu aşırı değerlenmede 2016 sonrasında ciddi bir düzeltme olurken, konut fiyat artışları beklentilere paralel hareket etmeye başladı. Özellikle merkezi ilçelerde düzeltme çok sert gerçekleşti ve fiyat artış hızı beklentilerin altına geriledi.

Öte yandan, Ankara'da genel olarak konut fiyatlarında rasyonel olmayan bir fiyatlama oluşmazken, İzmir genelinde 2015 ve sonrasında fiyat artış hızının beklentilerin oldukça üzerine çıktığı ve kısa vadede düzeltme görülmesinin beklenmediği tespit edildi.

AA

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