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İstanbul'da perakende fiyatlarında artış

İstanbul'da aralıkta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlarda yüzde 1,71, toptan fiyatlarda ise yüzde 1,77 artış yaşandı.

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İstanbulda perakende fiyatlarında artış
İstanbul'da, aralık ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,71 ve toptan fiyatlar yüzde 1,77 oranında arttı.
 
İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Aralık 2016 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 8,13 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 5,87 yükseldi.
 
İstanbul'da, aralık ayında perakende fiyatlar yüzde 1,71 ve toptan fiyatlar yüzde 1,77 artış kaydetti. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında perakende fiyatlarda yüzde 9,12 ve toptan fiyatlarda yüzde 10,88 artış görüldü.
 
Sektörel bazda değişim oranları
 
Perakende fiyatlar, aralıkta bir önceki aya kıyasla, gıdada 3,02, ulaştırma ve haberleşmede 1,68, ev eşyasında 0,99, konutta yüzde 0,85, kültür, eğitim ve eğlencede 0,33, sağlık ve kişisel bakımda 0,23 arttı. Bu dönemde perakende fiyatlar giyimde 0,35 azalırken, diğer harcamalar grubunda herhangi bir fiyat hareketi izlenmedi.
 
Aynı dönemde toptan fiyatlara bakıldığında ise işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,23, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 2,66, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,93, kimyevi maddelerde yüzde 1,48 artış görüldü. Madenler grubunda ise yüzde 1,37, inşaat malzemelerinde yüzde 1,13 düşüş yaşandı. Mensucat grubunda ise herhangi bir fiyat hareketi izlenmedi.
 
Etiketler: istanbul perakende fiyatları, İTO, istanbul ticaret odası
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