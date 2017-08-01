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Buradasınız : » » İstanbul'da perakende fiyatlarda artış

İstanbul'da perakende fiyatlarda artış

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 8,64, toptan fiyatlar yüzde 13,20 arttı.

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İstanbulda perakende fiyatlarda artış

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Temmuz 2017 itibarıyla Ücretliler Geçinme Endeksi yıllık ortalama yüzde 8,68, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise yıllık ortalama yüzde 10,37 oldu.

İstanbul'da temmuz ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,20, toptan fiyatlarda 0,55 artış kaydedildi. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında, perakende fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,64, toptan fiyatlar ise yüzde 13,20 arttı.

Sektörler bazında deği̇şi̇m oranları

Temmuz 2017'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 5,22, diğer harcamalar grubunda yüzde 1,97, konut harcamalarında yüzde 1,17, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,84, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,63, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,06 artış gösterdi. Bu dönemde, giyim harcamalarında yüzde 2,96, gıda harcamalarında yüzde 0,67 azalış gerçekleşti.

Aynı dönemde toptan fiyatlar ise aylık bazda, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 5,54, madenler grubunda yüzde 3,78, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3,17, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,39, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,31 artış gösterdi. Bu dönemde gıda maddeleri grubunda yüzde 2, mensucat grubunda yüzde 0,11 azalış meydana geldi. 

Etiketler: istanbul ticaret odası, perakende fiyatlar
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