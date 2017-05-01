  • 01 MAYIS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » İstanbul'da Nisan ayında perakende fiyatları arttı

İstanbul'da Nisan ayında perakende fiyatları arttı

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, nisanda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 9,07, toptan fiyatlar yüzde 13,48 arttı.

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İstanbulda Nisan ayında perakende fiyatları arttı

İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi bu yılın nisan ayında yüzde 1,14, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise yüzde 0,43 olarak gerçekleşti.

Ücretliler Geçinme İndeksi 2017 nisan ayı itibarıyla yıllık ortalama yüzde 8,34, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 8,26 artış gösterdi.

Perakende fiyatlar 2017 nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,07, toptan fiyatlar ise yüzde 13,48 arttı.

Etiketler: istanbul ticaret odası
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