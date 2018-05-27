İstanbul'da konut kirasına 7,8 milyar lira ödeme yapıldı

Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) araştırmasına göre 2017'de İstanbul'da 30 milyon metrekarelik 252 bin 223 adet konut kiralanırken, bu kiralama karşılığında yıllık 7 milyar 800 milyon lira ödeme yapıldı.

TUVİMER, gayrimenkul sektöründeki nitelikli veri eksikliğini giderebilmek amacıyla geliştirdiği Tapusor programının "Yatırım Nereye" projesi kapsamında elde edilen dataları kullanarak hazırladığı "2017 Yılı Konut Sektörü Kiralama ve Satın Alma İşlemleri" başlıklı araştırma raporunun ikincisini yayınlandı.

Rapora göre, geçen yıl İstanbul genelinde 252 bin 223 kiralama işlemi gerçekleşirken, bu alanda başı 24 bin 690 konutla Esenyurt çekti.

Geçen yıl kiralanan konut sayısında Esenyurt'u 13 bin 782 adetle Sarıyer, 11 bin 440 adetle Ataşehir, 11 bin 13 adetle Şişli, 9 bin 938 adetle Ümraniye takip etti. Pendik 9 bin 727 adet konutla, Kağıthane 9 bin 302 adetle, Kadıköy 8 bin 501 adetle, Başakşehir 8 bin 480 adetle, Sancaktepe 7 bin 461 adetle ilk 10 içerisinde ye aldı. İlk 5'te yer alan ilçelerdeki konut kiralama işlemlerinin 70 bini aşması dikkati çekti.

"En çok konut kirası Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli'de ödendi"

İstanbul genelinde geçen yıl gerçekleşen 252 bin 223 kiralama işlemi için aylık bazda 650 milyon lira, yıl toplamında 7 milyar 800 milyon lira ödendi.

Geçen yıl en çok konut kirası ödenen ilçelerin başında aylık 171 milyon 456 bin lirayla Beşiktaş başı çekerken, onu 83 milyon 617 bin lirayla Kadıköy, 81 milyon 617 bin lirayla Şişli, 53 milyon 18 bin lirayla Sarıyer takip etti.

Bakırköy'de geçen yıl konut kirası için ayda 34 milyon 584 bin lira ödenirken, bu rakam Ataşehir'de Üsküdar'da 19 milyon 265 bin lira, Maltepe'de 17 milyon 428 bin lira, Beykoz'da 17 milyon 151 bin lira, Eyüp'te 16 milyon 875 bin lira olarak gerçekleşti.

"Aileler ortalama 16 yılda bir konut değiştiriyor"

Tapusor Genel Koordinatörü Ömer Türkoğlu, tüm konut kiralama işlemlerinde tahsil edilen aracılık hizmetlerinin ortalamasının genel olarak dillendirilen oranların altında olduğunu ve bir aylık kira bedelinin altında kaldığını söyledi.

Türkoğlu, "Bu durumda, İstanbul'da 2017 yılında gerçekleşen konut kiralama işlemleri neticesinde tahsil edildiği tahmin edilen aracılık hizmet bedelinin yaklaşık 409 milyon 500 bin TL olduğu öngörülmektedir." dedi.

Türkoğlu, aile başına yaşanılan konutun değiştirilme süresinin ortalama 16 yıl olarak hesaplandığını belirtti.

"Tapusor.com olarak analizlerimiz üzerinden gerçekleştirdiğimiz tespitlere göre ise en çok konut kiralamasının Şişli ve Kadıköy dışında 100 metrekare konutun bin 500 TL ve altında bir ortalamaya sahip ilçelerde gerçekleştiğini söyleyebiliriz."

Türkoğlu, konut kiralama konusunda işlemlerin Avrupa Yakası'nda Esenyurt, Sarıyer ve Şişli, Anadolu Yakası'nda ise Ataşehir, Ümraniye ve Pendik ilçelerinde yoğunlaştığını söyledi.

Son yıllarda konut fiyatlarının fazla artmadığını hatta bölgesel bazda düştüğünü aktaran Türkoğlu, "Kira değerlerinin ise sabit veya yukarı yönlü seyretmesi sonucu İstanbul'daki 39 ilçenin 25'inde güncel kira ve satış değerlerine odaklı konut amortisman süreleri kısaldı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA