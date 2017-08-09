İstanbul'da kiralar düşünce öğrencilerin yüzü güldü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2017-ÖSYS yerleştirme sonuçları, dün "https:/sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Sonuçların açıklanmasıyla öğrenci ve ailelerin gözü kiralık daire ve yurtlara çevrildi.

İstanbul ise en çok üniversite ve üniversite öğrencisinin bulunduğu il olması özelliğiyle kiralık daire arayışında başı çekiyor.

"100 bin öğrencinin 35-40 bin daire kiralamasını bekliyoruz"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul genelinde halihazırda kiralık daire sıkıntısı olmadığını belirterek, Fatih gibi hem turizmin hem de ticaretin çok yoğun yaşandığı birkaç ilçe haricinde öğrencilerin istediği lokasyonda kiralık daire bulabileceğini söyledi.

Her yıl üniversitelerin eğitim-öğretime ara vermesiyle haziran ayında kiralık daireler konusunda hareketliliğin başladığını dile getiren Aşa, "Hareketlilik derken öğrenciler evden çıkmaya başlıyor. Esas hareketlilik ağustos ayında yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla başlıyor. Bu süreçte daire kiralayan, kiralık daireden çıkan veya dairesini değiştiren öğrenci sayısı 150 bin ila 250 bin arasında." dedi.

Aşa, bu eğitim-öğretim döneminin başında ilk defa ev kiralayacak üniversite öğrencisi sayısının ortalama 100 bini, bu kişilerin kiralayacağı daire sayısının da 35-40 bini bulmasını beklediklerini vurguladı.

"Son bir yılda kiralık daire fiyatları yüzde 20-25 düştü"

Aşa, İstanbul'da son yıllarda piyasaya ciddi sayıda satılık ve kiralık konut arz edildiğini kaydederek, bu yüzden son bir iki yıldır satılık ve kiralık konut fiyatlarının çok artmadığını, hatta bazı yerlerde düşüş yaşandığını anlattı.

Özellikle lüks konut fiyatlarında ve kiralarındaki düşüş oranının yüksek olduğunu dile getiren Aşa, bu rakamın düşük fiyatlı konularda sınırlı kaldığını söyledi.

Aşa, "Son bir yılda İstanbul'da kiralık konutlarda yüzde 20-25 civarında düşüş yaşandı. Bu yüzden öğrencilerin bu sene istediği yerde ve istediği fiyatta kiralık daire bulma konusunda sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Esenyurt'ta 900, Beşiktaş'ta 2 bin liradan başlıyor

Aşa, üniversite öğrencilerinin İstanbul'da en çok Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Fatih ve Bakırköy'de kalmak istediğini belirterek, en çok kiralık daire talebinin bu ilçelere geldiğini söyledi.

Avcılar, Esenyurt, Zeytinburnu, Eyüp, Bahçelievler, Ataşehir, Kartal ve Maltepe'nin de kısmen tercih edildiğini dile getiren Aşa, "Diğer ilçelere talep bu saydıklarıma göre daha az. Ancak şunu söyleyeyim; İstanbul'un merkezine yakın, Şile, Çatalca, Arnavutköy hariç diğer tüm ilçelerinde öğrencilerin kiralık konut talebi var." ifadelerini kullandı.

Aşa, en çok tercih edilen Beşiktaş, Bakırköy, Fatih, Şişli ve Kadıköy'de geçen yıl 2 bin 500-3 bin liraya ancak kiralanabilen 2 1 dairenin bu yıl 2 bin-2 bin 200 liraya kiralanabildiğini belirterek, bu ilçelerde kiralık fiyatların 2 bin liradan başladığını aktardı.

İstanbul'da en uygun kiralık 2 1 dairelerin öğrencilerin kısmen de tercih ettiği Esenyurt bölgesinde bulunduğunu anlatan Aşa, "Özellikle Esenyurt'un E-5 kısmının kuzeyinde kalan yerler öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Buralarda kiralar 900-bin liradan başlıyor." dedi.

Ataşehir'den Avcılar'a kalınabilecek kiralık daire fiyatları

Aşa, Esenyurt'tan sonra öğrencilerin tercih edebileceği uygun fiyatlı bölgelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Mesela Avcılar, İstanbul Üniversitesi nedeniyle tercih edilen ilçelerden. Avcılar'ın yanı sıra tercih edilen Bahçelievler, Zeytinburnu, Eyüp'te 1200-1300 TL'den kiralık daire bulmak mümkün. Küçükçekmece'nin Cennet, Beşyol gibi bölgelerinde ise 1500 TL'ye kalınabilecek güzel bir daire kiralanabilir.

Ataşehir'de ise Kayışdağı gibi özel üniversiteler nedeniyle tercih edilen bölgeler var. Bu ilçede de 1000-1200 TL'den kiralık ev bulmak mümkün. Kiralık daire fiyatları Kartal ve Maltepe'nin güzel diyebileceğimiz bölgelerinde, E-5'in alt kısmında, 1500 TL'den başlıyor. Ancak bu iki ilçenin kuzeyinde, yani E-5'in üst kısmında yüzde 25 civarında daha ucuza kiralık bulunabilir. Kısaca İstanbul genelinde öğrencinin kalabileceği 2 1 normal bir dairenin kirası 900 TL'den başlıyor. Bu rakamlar çok yükseklere çıkabiliyor ancak öğrenciler yüksek kiralı yerleri tercih etmiyor."

Aşa, kiralık dairelerden eskisi gibi öğrencilerin çok kalabalık kalmadığını belirterek, artık bir dairede 2 veya 3 kişi kalındığını, maddi durumu yerinde olan bazı öğrencilerin de tek kalmayı tercih ettiğini sözlerine ekledi.