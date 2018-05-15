İstanbul'da 5 yıldızlı iftar kişi başı 200 lirayı buluyor

Ramazan ayında dışarıda iftar yapmanın maliyeti, menünün içeriği ve mekana göre değişiklik gösteriyor.

İftar menüleri, İstanbul'un birinci sınıf restoranlarında 100 ila 200 lira arasında değişiyor. Geleneksel Türk ve Osmanlı mutfaklarından seçilmiş lezzetleri müşterileriyle buluşturan 5 yıldızlı otellerde fiyatlar, 59 liradan başlayıp 200 liraya dayanıyor. Evde 4 kişilik bir ailenin iftar sofrasının maliyeti ise 50 ile 100 lira arasında değişiyor.

Dışarıda iftar yapma alışkanlığı 10 yıl öncesinde yüzde 10 seviyelerindeyken, şimdilerde insanların yüzde 95'i bir kez de olsa dışarıda iftar yapıyor; iftara ödenen para 2 milyar lirayı buluyor.

"Şimdiden birçok yerde rezervasyon doldu"

Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, ramazan ayında iş hacminin arttığını, bunun özellikle yeri büyük olan işletmeler için avantaj sağladığını belirterek, "Bazı restoranlar gündüz kapalı oluyor ama akşam dolu. Şimdiden birçok yerde rezervasyon doldu" dedi.

Otellerde iftar 59 liradan başlıyor

Ramazan ayına uygun şekilde menülerde düzenlemelere giden İstanbul'daki 5 yıldızlı otellerde iftar fiyatı 59 liradan başlıyor.

İstanbul'un birinci sınıf restoranları da 5 yıldızlı otellerdeki gibi geleneksel lezzetleri, fasıl eşliğinde açık büfe ve alakart olarak misafirlerine Ramazan boyunca sunacak. Geleneksel iftariyeliklerin yanı sıra çeşitli sıcak ve soğuk başlangıçlar, ana yemekler ve Ramazana özel tatlılardan oluşan iftar menüleri kişi başı 100 liradan başlayıp 200 lirayı aşıyor.

Kaynak: AA