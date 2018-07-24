İstanbul’a gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 50 arttı

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Turizm İstatistik Raporları'nı inceleyen turistik şehir kartı Istanbul Welcome Card’ın yaptığı açıklamaya göre, 2018 yılının Ocak-Mayıs döneminde İstanbul’u ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 arttı. Son 5 yılın en yüksek artışıyla, İstanbul’a gelen turist sayısı 5 milyon 330 bin 567’ye ulaştı.

Türkiye’ye gelen turist sayısı ise aynı dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,5 arttı ve 7 milyon 783 bin 967 oldu. Ancak turistlerin ortalama geceleme sayısı ilk 5 ayda yüzde 20 azalarak 10,2’ye düştü.

New York, Paris, Londra gibi pek çok metropolde kullanılan ve özellikle tatillerde turistler için avantaj sağlayan ‘turistik şehir kartı’ artık İstanbul’da da hizmet veriyor.

Turistler İstanbul'u Istanbul Welcome Card ile keşfedecek

İstanbul’a kültür, eğlence, alışveriş, iş ve sağlık için gelen turistlerin mutlu ayrılmasının turizme yapılacak en önemli yatırımlardan biri olduğunu ifade eden Istanbul Welcome Card CEO’su Erdoğan Tur, şunları söyledi:

"İnternetteki bilgi kirliliği ve seyahat forumlarında İstanbul hakkındaki olumsuz yorumlar, turistlerin özellikle fiyatlar konusunda güven problemi yaşamasına neden oluyor. Bu inançla hayat geçirdiğimiz İstanbul’un ilk turistik şehir kartı ‘Istanbul Welcome Card’ ile turistlere güvenli ve avantajlı tatil olanağı sunuyoruz."

Yıl sonuna kadar turist sayısının 13 milyon olması bekleniyor

İstanbul, 2000’li yılların başında yılda sadece 2 milyon 500 bin turist ağırladı. 2015’te bu rakam yaklaşık 12,5 milyona yükseldi. 2016 ve 2017 yıllarında turist sayısı düştü. 2018 ise İstanbul için dönüm noktası oldu. Yıl sonuna kadar yaklaşık 13 milyon turisti ağırlaması bekleniyor.

Almanya ve Rusya'nın yanı sıra Arap ülkelerinin de göz bebeği

Türkiye’ye gelen turistler milliyetlerine göre incelendiğinde, 2018’in ilk 5 ayında İstanbul’u en çok ziyaret edenler 505 bin 899 kişiyle Almanlar olurken, İranlı turistler 408 bin 239 kişiyle ikinci, Ruslar ise 249 bin 350 turistle üçüncü sırada yer aldı.

Her üç ülkeden İstanbul’a gelen turist sayısı önceki yıla göre yaklaşık yüzde 58 arttı. Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi sayılarında ise geçen yıla oranla yüzde 42,8 artış gerçekleşti.

Bir turist ortalama 682 dolar harcıyor

2017 yılının Ocak-Mayıs aylarına göre 2018 yılında İstanbul’a havayoluyla geliş yüzde 50, deniz yoluyla geliş yüzde 36 oranında arttı. Havayoluyla gelen turistlerin yüzde 78’i Atatürk Havalimanı’nı tercih ederken, aynı dönemde kişi başı harcama tutarı 682 dolar oldu.

Kaynak: İHA