  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu toplandı

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli başkanlığında ikinci kez toplandı.

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İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu toplandı
Başbakan Yardımcılığı makamından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu toplantısına, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, TOKİ Başkanı Ergün Turan, İTO Başkanı İbrahim Çağlar ve ilgili bakanlıkların yetkililerinin katıldığı ifade edildi.
 
Kurulun dün gerçekleştirdiği toplantıda, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin (İUFM) inşası ile ilgili yapılan son çalışmaların değerlendirildiği, İUFM'de yer alan kurumların ve diğer mülkiyet sahiplerinin genel iş programı ile finans merkezinin tamamına ilişkin master iş programı Kurulun onayına sunulduğu ve inşaat alanında saha koordinasyonuna ilişkin protokolün tüm ilgili tarafların imzasına açıldığı bildirildi.
 
SPK'nın çalışmalarıyla ilgili sunum yapıldı
 
İstanbul'un uluslararası bir finans merkezi yapılabilmesi hedefi çerçevesinde başta vergi, bankacılık, sermaye piyasası ve diğer ilgili alanlarda yapılacak teşvik düzenlemelerini kapsayan İUFM Kanun Tasarısı çalışmalarının gözden geçirildiği toplantıda, İUFM eylem planları arasında yer alan sermaye piyasası araçlarının çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve gayrimenkul finansmanında sermaye piyasası araçlarının da kullanılması hedefi kapsamında kentsel dönüşüm ve özel sektör projelerinde gayrimenkul sertifikası kullanılmasının yaygınlaştırılması amacıyla SPK tarafından tamamlanan çalışmalarla ilgili sunum yapıldığı belirtildi. AA
 
Etiketler: İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon , İTO Başkanı İbrahim Çağlar, toki başkanı ergün turan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Er, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı M, Hazine Müsteşarı Osman Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Ar, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
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