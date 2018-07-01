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İstanbul Ticaret Odası, İstanbul toptan ve perakende fiyatlarını açıkladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da Haziran'da bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,27, toptan fiyatlar yüzde 1,4 arttı.

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İstanbul Ticaret Odası, İstanbul toptan ve perakende fiyatlarını açıkladı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Haziran 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 9,79, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 12,34 artış gösterdi.

İstanbul'da Haziran'da bir önceki aya göre perakende fiyatlarda yüzde 1,27, toptan fiyatlarda ise yüzde 1,4 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre ise perakende fiyatlarda yüzde 12,15, toptan fiyatlarda da yüzde 16,34 yükseliş yaşandı.

Sektörel bazda değişim oranları 

Perakende fiyatlar, Haziran'da bir önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4,58, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,88, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2,29, gıda harcamalarında yüzde 1,35, giyim harcamalarında yüzde 0,88, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,76, konut harcamalarında yüzde 0,16 arttı. Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

Toptan fiyatlar ise Haziran 2018'de bir önceki aya göre, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,49, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,01, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2,53, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,27, madenler grubunda yüzde 0,73, mensucat grubunda yüzde 0,02 yükselirken, kimyevi maddeler grubunda yüzde 15,73 geriledi. 

Kaynak: AA

Etiketler: perakende, istanbul ticaret odası
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