İstanbul Tahkim'de 4-5 yıllık mesafe ilk yılda alındı

İstanbul'un, Orta Doğu ve Avrupa'nın "tahkim merkezi" olması amacıyla 2015'in son çeyreğinde açılan ancak faaliyetlerine 2016 itibarıyla başlayan İstanbul Tahkim Merkezinin (ISTAC) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı yaptığı açıklamada, yaptıkları ilk faaliyetlerden birinin tahkim merkezini iş dünyası ve hukukçulara anlatmak olduğunu söyledi.

Ticari anlaşmazlıkların çözümünde "uygun fiyat", "uzman hakemler", "doğru ve adil çözüm" istendiğini anlatan Akıncı, ISTAC'ın bütün bu beklentileri karşılayabileceğini belirtti.

Merkezde uyuşmazlıkların seri tahkimle 3 ayda çözülebildiğini, uluslararası ve kompleks davaların bile 6 ayda çözüme kavuşturulduğunu dile getiren Akıncı şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstatistiklere baktığımızda Türkiye'de ticari uyuşmazlıklar ortalama 450 günde çözülüyor. Ancak İstanbul Tahkim Merkezine gelecek nitelikteki ticari uyuşmazlıklar, ilk derece mahkemelerinde en az 2,5-3 yılda çözülüyor, Yargıtay süreci de 1-1,5 sene sürüyor. Kısacası; ticari uyuşmazlıklarda çözüm süresi için 4-5 yıl iyi sayılıyor. Büyük bir ticari uyuşmazlığın çözümü için geçen 5 yıllık süre bin 825 gün ediyor. Biz ise uyuşmazlıkları 90 günde çözmeyi taahhüt ediyoruz. Yani mahkemelere göre 20 kat hızlıyız."

"7 dava aldık 6'sı bitti"

Akıncı, şu ana kadar geçen süreçte 6'sı uluslararası olmak üzere toplamda 7 dava aldıklarını kaydederek, uluslararası davalarda tarafların birinin yerli olduğunu aktardı.

Akıncı, "Biz ilk yıl için 7 davadan bahsediyoruz. Milletlerarası tahkim merkezleri kurulduktan sonra 4-5 seneden önce dava alması beklenmez. Çünkü kurulur, kurallarını 1-1,5 senede yapar. Sonra kendisini tanıtır. 2-3 sene sonra sözleşmelere yazılmaya başlar. Dördüncü, beşinci sene de davalar gelmeye başlar. Yani uluslararası tahkim merkezlerinde 4-5 yılda alınan mesafeyi ilk senede aldık. Bunun 6'sını sonuçlandırdık ve biri de sonuçlanmak üzere." diye konuştu.