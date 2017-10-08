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İstanbul son 9 ayda 8 milyon turisti ağırladı

İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısında yaz sezonunda yaşanan yükseliş eylül ayında da sürdü.

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İstanbul son 9 ayda 8 milyon turisti ağırladı

İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısında yaz sezonunda yaşanan yükseliş eylül ayında da sürdü.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul son 9 ayda yaklaşık 8 milyon yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Bakanlığın aylık hazırladığı verilere göre, bu yılın eylül ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 arttı. İstanbul, eylül ayında 1 milyon 45 bin 896 yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Bu yılın ilk 9 ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi. İstanbul, ocak-eylül döneminde 7 milyon 997 bin 982 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

İstanbul'a gelen yabancı turistlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, Almanya 736 bin 444 kişiyle birinci, İran 636 bin 815 kişiyle ikinci ve Suudi Arabistan 470 bin 557 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.

Etiketler: İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanlığı, yabancı ziyaretçi, turist
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