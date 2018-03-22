İstanbul Oyuncak Fuarı açıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Oyuncakçılar Derneği ile Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri AŞ iş birliğiyle Beylikdüzü Tüyap'ta yapılan İstanbul Oyuncak Fuarı'nın açılışına katıldı.

Tüfenkci, 2016'da küresel oyuncak dış ticaret hacminin 148,6 milyar dolar civarında gerçekleştiğini kaydederek, aynı yıl küresel oyuncak ihracatının 2015'e göre yüzde 3 arttığını söyledi.

Türkiye'nin dünya oyuncak ihracatı sıralamasında 43'üncü, ithalat sıralamasında ise 21'inci sırada olduğunu dile getiren Tüfenkci, bunu tersine döndürmeleri, ihracatı üst sıralara taşımaları gerektiğini vurguladı.

Tüfenkci, oyuncağın tasarımından üretimine kadar geçen süreçlerde neler yapılabileceğini oturup konuşmaları gerektiğini kaydederek, "Bizim bu süreçlerde neler yapabileceğimizi hep beraber konuşmamız lazım. Çok yakında başbakanımız oyuncak sektörüne bir müjdeyi verecek" diye konuştu.

Türkiye'nin genç nüfusu ve ekonomik alanda geldiği nokta itibariyle oyuncak sektöründe geleceği olan bir ülke olduğunu aktaran Tüfenkci, bu nedenle oyuncak sektöründeki aktörlerin yerli üretime ağırlık vermesi gerektiğini vurguladı.

Tüfenkci, oyuncak ithalatında kaliteye, çocukların gelişimine katkı sunulmasına önem verilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye nüfusunun yüzde 23,5'inin çocuk olarak tanımlanan 0-14 yaş grubunda olduğunu dile getirdi.

Oyuncak sektöründe ciddi anlamda denetim yaptıklarını vurgulayan Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımızca yapılan denetimlerde iç piyasada toplam 964 bin 172 adet ürün denetlenmiştir. Bu önemli bir rakam. Bu ürünlerin 49 bin 754 adedi güvensiz bulunmuş, diğerleri güvenli görülmüştür. 2017'de yaptığımız denetimlerde ise 53 bin 379 oyuncaktan 443 adedi güvensiz bulunmuştur. Yani 53 binin üzerinde oyuncak denetlemişiz bunun sadece 443 adedi güvensiz bulunmuş. Burada şunu memnuniyetle belirtmek isterim ki, oyuncak sektöründe yıllar içerisinde güvensizlik oranları ciddi anlamda azalmıştır. Üreticilerimiz de ithalatçı arkadaşlarımız da hem denetimler hem de toplumda oluşan hassasiyet nedeniyle bu konularda azami hassasiyet gösteriyorlar."

Tüfenkci, oyuncak konusunda sadece kendilerinin değil Ekonomi Bakanlığı'nın da ithalat aşamasında denetim yaparak riskli ürünlerin yurda girmesine izin vermediğini vurguladı.

Bakanlığın oyuncak kaçakçılığı konusunda ciddi anlamda denetimlerde bulunduğunu dile getiren Tüfenkci, geçen yıl gümrüklerde toplamda 27 olayda, 3 milyon 340 bin lira değerinde kaçak oyuncak ve hediyelik eşya yakalamasının ve tespitinin gerçekleştirildiğini anlattı.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelasının kesilmesi sonrası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Oyuncakçılar Derneği arasındaki sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Hayal Tırı" yola çıktı.

"Bir Tır Oyuncak Milyonlarca Hayaldir" söylemiyle, güvenli yarınlar için güvenli oyuncaklarla doldurulan tır, Anadolu'daki çocuklara yollandı.

Peluşlardan yapbozlara, tahta oyuncaklardan dış mekan ürünlerine, zeka geliştirici oyuncaklardan robotlara kadar akla gelen tüm oyuncak ürünlerinin sergilendiği fuar, 50'ye yakın ülkeden misafir, 37 ülkeden alım heyeti ağırlayacak.

Türkiye'nin önde gelen oyuncak markalarının da yer aldığı ve 10 bin profesyonel ziyaretçinin beklendiği fuar, 25 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA