  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,27 azalışla 147,30 liradan tamamladı.

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İstanbul Kapalıçarşıda altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 242,00 lira, Cumhuriyet altını 986,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,27 düşüşle 147,30 liradan işlem gördü.

Etiketler: Kapalıçarşı'da altın fiyatları
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