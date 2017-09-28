İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 242,00 lira, Cumhuriyet altını 986,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,27 düşüşle 147,30 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,27 azalışla 147,30 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 242,00 lira, Cumhuriyet altını 986,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,27 düşüşle 147,30 liradan işlem gördü.